En el cierre de una semana para el olvido tras el resultado electoral, el economista Emmanuel Álvarez Agis sostuvo que “la prioridad es tranquilizar el mercado financiero”. Resaltó la estrategia del Banco Central en no “rifar las reservas” al día siguiente de las PASO y consideró que “con el mercado en pánico, fue mejor dejarlo e intervenir en el nivel de los 60 pesos”.

“La prioridad es transitar estos tres meses con la mayor calma posible, porque en la medida en que no sepamos el valor de estabilización del dólar, tampoco sabremos el precio de los alimentos en los próximos meses y no sabremos qué ayuda le estamos dando a los más postergados”, planteó el ex viceministro de Economía, miembro del espacio del Frente de Todos.

“Lo más importante es asegurarse que el dólar se quede a 58, porque la economía estuvo al borde del colapso, la dinámica del mercado fue muy preocupante”, alertó el especialista en diálogo con Sábado Tempranísimo por Radio Mitre, y apeló además a la “responsabilidad institucional” del presidente Mauricio Macri, ya que “con las declaraciones del domingo y el lunes nos puso a todos los argentinos en riesgo”.

Indicó que “hubo una situación electoral inesperada y una reacción presidencial inesperada” y en ese sentido la conversación de Macri y Alberto Fernández fue crucial. “Fueron más importante los mensajes por WhatsApp que 20.000 millones de dólares de reservas”.

En ese marco, Agis defendió el accionar del Banco Central durante la disparada del dólar.“Toda la semana fue impecable. Si el lunes vendía 1.500 millones de dólares los hubiese rifado, hubiese sido la señal de que no la podía parar. Con el mercado en pánico, fue mejor dejarlo e intervenir en el nivel de los 60 pesos. Ahí, la gente que compró dólares el lunes y miércoles dijo: ‘Perdí, compré a un precio demasiado caro’”.

El economista adelantó que en caso de confirmarse un triunfo opositor en las elecciones generales de octubre, “la primera medida del próximo ministro de Economía debe ser tomarse un avión a Washington, y la segunda es no volver con un acuerdo que no sirve”. “El Fondo tiene que entender que está ahogando la economía y no puede seguir pidiendo ajuste porque agravará la recesión”, insistió.

