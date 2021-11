Con una presentación ante la Comisión Directiva de la Asociación Personal de la Universidad Nacional de San Juan (APUNSJ), un sector rival a la actual conducción de Roberto Araya exigió que se dispare el calendario electoral para la designación de autoridades. Si bien se trata de una presentación formal, la movida adelanta una puja dentro de la institución que representa los intereses del personal no docente universitario. Es que el planteo fue realizado por Daniel Durán, exsecretario gremial, quien ya ha manifestado que será candidato a secretario general de Apunsj, mientras que Araya busca mantenerse en el cargo.

Según Durán, el actual mandamás del gremio está al límite de incumplir lo que dispuso el Ministerio de Trabajo de la Nación, que, por la pandemia, prorrogó los mandatos por 180 días, comenzando a contar desde el 1 de septiembre de este año, por lo que finalizarían en mayo del año próximo. Pero, Durán sostuvo que, según el estatuto del sindicato, las autoridades deben convocar a elecciones con un plazo no menor a 90 días de finalizados los mandatos, esto es "el 2 o 3 de diciembre" y, hasta el momento, "no lo han hecho". Así, afirmó que Apunsj "está en riesgo de acefalía", ya que las autoridades estarían incumpliendo una disposición nacional y lo que determina la carta magna del gremio. Por eso, Durán y 126 afiliados presentaron ayer ante las autoridades de Apunsj un documento en el que estamparon sus firmas y exigieron la convocatoria a elecciones. El dirigente dijo que el gremio "deberá responder en una asamblea ordinaria" y que, si no lo hace, se estará en condiciones de "presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación". Durán explicó que la embestida que encararon tuvo un extenso apoyo, dado que, "de los 500 afiliados que componen el padrón, en una mañana se reunieron 126 firmas". Así, dijo que "evitamos que se produzcan elecciones relámpago" y que ocurran trabas en la presentación de listas.