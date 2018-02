Argentina participará el mes próximo en la principal convención minera del mundo que se celebra en Canadá, con una delegación que estará compuesta por el secretario de Minería, Daniel Meilán, gobernadores provinciales y 25 empresas del sector, que estiman recibir un potencial cercano a US$ 5.000 de inversión en diversos proyectos.

La convención se denomina Prospectors & Developers Association of Canadá (PDAC) y tendrá lugar entre el 4 y 7 de marzo en Toronto.El geólogo argentino Guillermo Re Kühl, titular de la empresa Alto Américas, especializada en equipamientos aéreos de sensores remotos para detectar minerales y petróleo, se encargará de organizar la presencia de 25 empresas nacionales colegas en el encuentro de Canadá.En diálogo con Télam, el especialista dijo que ‘hace 23 años que voy a esta convención en Canadá que es una suerte de ’alfombra roja’ de la minería mundial.

La Argentina empezó a participar en los últimos 15 años y este año armaremos un pabellón de la industria minera nacional‘, explicó.De la delegación, además de Meilán y gobernadores provinciales, participarán empresas mineras, laboratorios de análisis químicos y estudios de abogados.

‘El pabellón servirá para concretar intercambios, negocios, networking, al tiempo que el Gobierno estará representado institucionalmente‘, dijo el empresario.Detalló que en el transcurso de la convención habrá un foro dividido en dos partes: el cinco de marzo a la mañana habrá disertaciones de representes de la secretaría de Minería y del Sistema de Información Geográfica del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).A la tarde habrá mesas de negociación del sector privado, al tiempo que las provincias podrán dar a conocer sus proyectos.

‘Acá se juegan inversiones millonarias. Éste es un momento clave para despertar confianza en los inversores. Un proyecto minero tipo demanda inversiones que van entre los US$ 400 y US$ 1.600. Los de litio demandan una inversión entre US$ 400 y US$ 500 millones‘, ejemplificó.Dijo que el principal potencial minero argentino se da con el litio, para baterías eléctricas; el oro, para uso industrial y financiero y el cobre para uso industrial.

Consideró que el desarrollo de proyectos de uranio en una asignatura pendiente en el país, relacionado con la evolución de las centrales nucleares.Para el especialista, la Argentina tiene dos tipos de provincias en relación a la explotación minera. ‘Hay provincias auspiciosas y otras que bloquean el desarrollo‘, estimó.

Entre las auspiciosas citó a San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Jujuy y Salta. Entre las que bloquean el desarrollo citó a Mendoza, Chubut y La Rioja. Explicó que esas últimas provincias ‘tienen leyes provinciales tan estrictas que se vuelven restrictivas para el desarrollo de la industria‘.