Ayer se conoció una noticia que abre fuertes expectativas para la minería sanjuanina: los chinos de Shandong Gold formalizaron la firma de un acuerdo con Barrick y comienzan un estudio propio para evaluar la reactivación del yacimiento Lama, el proyecto de oro y plata que está al lado de la mina Veladero. Los resultados de esa evaluación estarán terminados a fin de año, según confirmaron fuentes del sector, con lo cual se puede afirmar que dentro de seis meses los chinos definirán si les conviene o no invertir en el desarrollo de Lama, en asociación con Barrick; del mismo modo que hoy lo hacen con Veladero. En el sector minero están cruzando los dedos para que esto ocurra, en momentos donde los proyectos de explotación metalífera que impactan positivamente en la actividad económica y laboral de la provincia no les quedan más de 6 años de vida.



En el comunicado difundido ayer por Barrick se indica que ""Shandong Gold está actualmente completando una evaluación independiente enfocada en el potencial para desarrollar un proyecto minero en Lama en Argentina, que incluye una evaluación de alto nivel de sinergias potenciales entre Lama y la cercana operación de Veladero". Agrega que luego de la finalización de este estudio, ""las partes pueden acordar llevar a cabo estudios adicionales y trabajos técnicos para evaluar una serie de opciones de desarrollo, que incluyen: la construcción de una mina a cielo abierto en Lama; la viabilidad de utilizar el procesamiento de lixiviación en pilas para mineral de oro de baja ley y fácil de lixiviar; y la viabilidad de adoptar reactivos de lixiviación con bajo contenido de cianuro u otros respetuosos con el medio ambiente". El informe aclara que cualquier decisión que tome Shandong Gold de invertir en el proyecto sanjuanino decanta en la firma de un acuerdo adicional con Barrick.



Actualmente el proyecto Lama es propiedad 100% de Barrick, y en abril pasado la compañía canadiense frenó los avances sobre el proyecto que contemplaban desarrollar una mina subterránea. En ese momento anunció la suspensión del estudio de prefactibilidad e indicó que se enfocaría sólo en ajustar el plan de cierre del proyecto de la infraestructura en el lado chileno del proyecto. Si bien agregó que el proyecto era factible desde el punto de vista técnico, ""no cumple con los criterios de inversión de Barrick". Pero ahora, si los chinos deciden realizar la inversión a fin de año, todo puede cambiar. En el comunicado de ayer Barrick Gold anunció que se ha entrado en un ""acuerdo de cooperación estratégica mejorada con Shandong Gold Group" que lo llevará a ""profundizar" la asociación de Barrick con una de las principales compañías mineras de China.



El documento se basa en un acuerdo anterior firmado entre las dos compañías en abril de 2017, cuando Shandong Gold adquirió el 50% de la mina Veladero de Barrick en la provincia de San Juan. ""Durante el año pasado, hemos estado sentando las bases para una relación distintiva, duradera y basada en la confianza con Shandong Gold", dijo el presidente ejecutivo de Barrick, John L. Thornton. en el escrito. "Basándonos en un concepto idéntico de cultura y desarrollo, la operación conjunta de la mina Veladero en Argentina ha tenido buenos resultados", expresó en el comunicado Chen Yumin, presidente de Shandong Gold.



Fuentes del sector indicaron que justamente el propio Chen Yumin le anticipó esta noticia al gobernador Sergio Uñac, cuando se reunieron hace un mes en San Juan en Casa de Gobierno (ver recuadro). La posibilidad que se abre ahora para Lama es auspiciosa: Shandong Gold es el primer productor de oro en China y uno de sus objetivos estratégicos es pertenecer al grupo de las 10 mayores empresas productoras de oro en el mundo. Entonces, la alianza con Barrick al comprar el 50% del paquete accionario de Veladero el año pasado, la visita del presidente de esta compañía china el mes pasado y los contactos para avanzar en compras de vino sanjuanino, además de este nuevo acuerdo para analizar la reactivación de Lama; corroboran que hay un interés muy concreto de parte de los chinos por hacer negocios en San Juan.



Perfil empresario



Fundada en el año 1996, Shandong es la empresa líder de China en minería subterránea y el mayor productor de oro en el país. Cuenta con 23.000 trabajadores y posee un capital de mercado de unos U$S 9.600 millones. La compañía es reconocida por aplicar prácticas medioambientales responsables.

Importante visita al Gobernador



El gobernador Uñac (foto) recibió el 1 de junio en su despacho al presidente de Shandong Gold, Chen Yumin, quien acudió con comitiva china y el gerente general de Veladero, Jim Whitaker. Fue la primera visita de Yumin a la provincia luego de la concreción del acuerdo de cooperación estratégica para la adquisición de Veladero. Durante el encuentro, además de lo referido estrictamente a la minería, las autoridades conversaron sobre posibles operaciones comerciales entre las provincias de San Juan y Shandong. Según se conoció luego de la reunión, a los orientales les llamó la atención la calidad de los vinos sanjuaninos y le confirmaron al mandatario que comprarán. Teniendo en cuenta que los chinos son buenos compradores de vino español y chileno, tras la reunión en Casa de Gobierno, las autoridades locales se ilusionaban con la posibilidad de eliminar el stock vínico local, lo que elevaría bastante los precios para la temporada que viene.