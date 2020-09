El dólar para la venta al público cerró a $ 80,05 en promedio, con una suba de seis centavos respecto a la víspera, mientras que en la semana avanzó 46 centavos, con un incremento de 0,58%.



En el sector mayorista, la moneda estadounidense sumó hoy siete centavos y finalizó a $ 75,85, en tanto en el balance semanal ganó 47 centavos, con un incremento de 0,62%.



En el caso del dólar con recargo de 35% -bajo la modalidad impuesto PAÍS-, la divisa cerró la semana en $ 104,06.



Con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, que comenzó a regir esta semana tras el anuncio del Banco Central, el valor promedio final fue de $ 132,08.



Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, cotizaba con una suba de 2,4%, a $ 144,34, mientras que el dólar MEP se negociaba con un incremento de 3,1%, a 134,94 pesos por unidad.



El denominado dólar informal o "blue" marcó hoy un descenso de dos pesos, a 145 pesos por unidad.



En relación a los inconvenientes que hubo en la semana para la adquisición del denominado dólar ahorro, los bancos públicos y privados continúan ajustando sus sistemas operativos que, en principio, estarán habilitados para sus clientes a partir del próximo lunes, indicaron a Télam voceros del circuito financiero.



"En estos momentos estamos ultimando ajustes y algunas pruebas en los sistemas para poder tener habilitado lo antes posible el servicio de venta de dólares", señaló un vocero del Banco de la Provincia de Buenos Aires.



En este sentido, añadió que "las transferencias en dólares ya están habilitadas y estimamos que, a partir del lunes, arrancaremos con la venta del dólar ahorro".



En el Banco Nación tienen la misma estimación en cuanto a los tiempos, y por el momento avanzan en la "verificación de cruces de datos con el Banco Central", según consignaron fuentes de la entidad.



El mismo escenario se presenta en el Banco Ciudad y en el Santander, que "ajustan detalles técnicos de la operatoria" para que los clientes puedan acceder al dólar ahorro sin mayores dificultades.



La nueva modalidad de venta del dólar ahorro incluye un anticipo del 35% destinado al Impuesto a las Ganancias o a Bienes Personales, mientras que los trabajadores autónomos recuperarán los importes adelantados a través de una nota ante la AFIP.



Lo concreto es que tras el acuerdo entre el Banco Central (BCRA) y la Anses, los bancos ya disponen de toda la información necesaria para readecuar los sistemas virtuales a las nuevas medidas y debería operar de manera normal el próximo lunes.



Sobre la operatoria en el segmento mayorista, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que fue una jornada en la que -ante un escenario de insuficiencia de oferta privada- la autoridad monetaria tuvo que asistir a la demanda con la venta de recursos propios.



“La última rueda de la semana volvió a exhibir un fuerte protagonismo del Banco Central en el desarrollo de las operaciones”, indicó.



El especialista estimó que la entidad monetaria debió desprenderse de US$ 80 millones, aproximadamente, para atender pedidos de compra autorizados.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 259 millones y se registraron US$ 116 millones en el sector de futuros del MAE.