En el desayuno que la Corporación Vitivinícola de Argentina (Coviar) realiza en Mendoza, las autoridades manifestaron los problemas que vive la industria del vino en el país. El presidente de la entidad, Ángel Leotta, expresó durante su discurso que, para él la situación es “inaguantable”, por la combinación de factores que afectan al sector. La inflación, la traba a las exportaciones, el estancamiento y la presión impositiva fueron algunas de las causas del mal momento, según Leotta.

El empresario avanzó también sobre los problemas internos y políticos que complican la gestión. “Es un evento para decir toda la verdad, con franqueza y coraje. Lo que es cierto para la vitivinicultura. La crisis destruye a nuestro sector. Hay productores que desaparecieron, consumidores que no vovlerán a nuestro vino. Esto dejará serias heridas en nuestro tejido social”, dijo el dirigente empresarial.

“Nuevamente transitamos por una situación de gravedad. Los síntomas son la caída de ventas y la baja rentabilidad de toda la cadena. La explicación sigue siendo la misma de años atrás. Inflación y estancamiento. Sin inflación no había excedentes, crecían las ventas, sobre todo en el exterior. Desde que el Plan Estratégico se sucedieron 5 recesiones, ocurrieron 4 devaluaciones importantes, cotizaciones paralelas de la divisa, la inflación acumulada superó el 2.000 por ciento. Experimentamos un cepo cambiario. Todo esto destruye la actividad”, describió.

Y agregó: “Decisión política es lo que requiere. Nos parece ilógica la imposición de retenciones a productos que agregan valor agregado. Esto no hace más que aumentar la presión impositiva, que ya superaba el 60% de nuestros márgenes. Somos una actividad formalizada que contribuye. La carga impositiva es inaguantable”.

En ese camino, dijo que es necesario generar estabilidad política y económica. “Para una actividad productiva necesitada de seguridad, no es compatible la inestabilidad macroeconómica y los cambios en la política agroindustrial. Esto pone en peligro la ruralidad. No pedimos nada en particular. Pedimos que el país sea seguro para que podamos producir y generar trabajo genuino”, sostuvo.

