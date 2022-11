El dato que surgió ayer en el workshop organizado por la Región de Coquimbo para promocionar la próxima temporada de verano es que ya tienen reservas de sanjuaninos interesados en vacacionar en la costa chilena, con promedios de 10 a 15 días de alojamiento y fundamentalmente para enero del 2023. El problema son los precios porque al cambio oficial actual alquilar un departamento para 4 personas en la Avenida del Mar, frente a la playa en La Serena, partirá desde los $300.000. Es un valor que duplica por estos días el costo de un departamento similar en Mar del Plata, que parte desde los $150.000.

Con el lema "Región de Coquimbo, la Región Estrella de Chile", la directora del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de Coquimbo, Angélica Funes, junto a Laura Cerda, presidenta de la Cámara de Turismo de la región, y Camila Araya, representante del área de turismo de La Serena, mantuvieron ayer contacto con representantes de agencias de viaje y medios de prensa de San Juan para explicar detalles de lo que ofrecerán como atractivos para vacacionar en el vecino país. Hay que tomar en cuenta que todavía no se define la fecha de apertura del Paso por Agua Negra (ver aparte).

Por ejemplo que en la franja costera de 6 kilómetros que une a La Serena, territorio colonial y la segunda ciudad más antigua de Chile, con Coquimbo, se encuentra una infraestructura hotelera y gastronómica de primera clase, con platos elaborados a partir de productos del mar típicos de la zona. Son alternativas ya conocidas por los sanjuaninos, debido a la cercanía de sólo seis horas de distancia entre esta provincia trasandina con la región de Coquimbo. Esta ofrece, por ejemplo, centros comerciales, rutas accesibles y las bondades del mar. A lo que se suman ahora una red de 14 observatorios turísticos y la oferta enológica del Valle de Elqui con su reconocido pisco.

La cuestión de veranear en Chile es que el alto precio del dólar desalienta viajar el exterior. Una prueba de ello son los precios del alojamiento. Es el caso de un departamento para 4 personas en la Avenida del Mar, la zona premium de La Serena, no baja de los $20.000 por día, por lo que la quincena ronda los $300.000. Claro que hay otras opciones, por ejemplo en cabañas en zonas aledañas al sector costero el costo se puede reducir sensiblemente, ya que hay alojamientos por persona desde $3.000, según dio a conocer Cerda, la representante de la Cámara de Turismo.

Como para tener algunos valores de referencia, una hamburguesa con papas costará unos 1.600 pesos, mientras que un pancho rondará los $500. El litro de nafta está en los $250. Una entrada a un observatorio parte desde los $1.820, mientras que una sesión de spa, con masajes, cuesta desde los $5.000.

En la costa atlántica, un departamento similar, también para 4 personas, partirá desde los $150.000 y para 6 personas hay que pensar en los $270.000 la quincena de enero. Hay que tener en cuenta que enero es el mes más caro cada verano y febrero es un 30% más barato, en tanto diciembre y marzo son 50% más baratos que el mes pico.

En el caso de Villa Gesell, donde, al igual que en Pinamar, predominan los alquileres por quincena, un departamento de 2 ambientes frente al mar, con pileta compartida y quincho, para vacacionar durante la segunda quincena de enero cuesta $360.000 pesos; un departamento similar, pero a 1 cuadra del mar, desciende a los $280.000, y una casa de 3 ambientes, con pileta, a 7 cuadras del mar sale $360.000, también para la segunda mitad del mes más concurrido del verano.

Gastos

94 Son los dólares de gasto diario promedio de los argentinos en Chile por persona y las ventas se concentran principalmente en el sector comercio, según los datos del Sernatur. Al cambio actual se trata de unos $15.500.

Apertura del paso, todavía en duda

Si bien hubo acuerdo entre los representantes de San Juan y Coquimbo para la apertura del Paso a Chile por Agua Negra para el 25 de noviembre, han surgido algunos inconvenientes en las tareas de despeje, en particular en el vecino país, que ponen en duda la habilitación. Y por ahora no hay certeza, mientras que las autoridades no se animan a confirmar una fecha precisa. Angélica Funes, directora de Sernatur de Coquimbo, dijo que ahora se está pensando en la habilitación del camino para los primeros días de diciembre.

El delegado presidencial en la Región de Coquimbo, Rubén Quezada Gaete había expresado, en declaraciones al Diario El Día, el más importante de la región, que "aún quedan trabajos que impiden formalizar la apertura de esta vía".

En los próximos días habrá un nuevo contacto entre los representantes de ambos países para definir la fecha.