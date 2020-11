La cotización del dólar minorista a nivel oficial cerró hoy a un promedio de $ 86,72, con una suba de 11 centavos respecto al cierre del viernes, mientras que a lo largo de noviembre marcó un avance de $ 2,83, equivalente a un incremento de 3,37%.



En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa porteña, marcaba un retroceso de 0,6%, hasta los $ 148,05; en tanto que el dólar MEP caía 0,6%, en $ 144,63 por unidad.



Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" cerró con una baja promedio de un peso, en $155 por unidad y en el mes bajo $14, equivalente a una caída de 8,28%.



En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó 24 centavos y finalizó a $81,31, y en el balance mensual subió $ 2,99, lo que representó un incremento de 3,82%.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 112,73 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 143,09.



Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que en la última rueda del mes la autoridad monetaria alternó ventas iniciales con compras sobre el final del día.



El especialista estimó que la autoridad monetaria terminó la jornada con compras por alrededor de US$ 30 millones.



“En el mes, el saldo negativo está en el orden de los US$ 129 millones”, afirmó Quintana.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 192 millones y se registraron US$ 186 millones en el sector de futuros del MAE.