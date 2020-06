La cotización del dólar minorista a nivel oficial cerró hoy a un promedio de $ 74,07, con una suba de 21 centavos respecto de la víspera, lo que representó a lo largo del mes un avance de $3,31, equivalente a un incremento de 4,67% en el mes.



En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba una ganancia de 0,1%, hasta los $104,22; mientras que el dólar MEP también operaba en alza, en este caso de 0,9%, en $101,31 por unidad.



En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó seis centavos y finalizó a $70,46, y en el balance mensual subió $1,92 (+2,80%).



El denominado dólar informal o “blue” se negociaba con un descenso de dos pesos, en un promedio de $126 por unidad.



Por último, el dólar con el recargo de 30% -impuesto PAÍS- culminó a $96,29.



Al ser consultado por Télam sobre el desempeño de la divisa a lo largo del mes, Mauro Mazza, jefe de Investigación de Bull Market Brokers, dijo que en el mercado oficial el Banco Central "notó la reactivación de la economía" vía flexibilización de restricciones y pasó de acumular reservas por US$ 50 millones diarios en el primer tramo hasta un monto en torno a US$15 millones en las últimas ruedas.



"Notamos que si algún sector reactiva, rápidamente el Banco Central comenzará a ser nuevamente vendedor de divisas", señaló el especialista, quien remarcó que "la fuerte devaluación de Brasil desde mitad de junio pondrá presión al ritmo de depreciación en julio"



"El BCRA viene un con efecto tardío en cuanto a las depreciaciones o apreciaciones emergentes", indicó Mazza.



En cuanto al dólar CCL y MEP, el analista dijo que esas cotizaciones dejaron de ser representativas, por las fuertes restricciones dispuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central.



"Ahora son un derivado del dólar, porque hay que esperar 120 horas para poder conocer el precio final en dólares", explicó.



Por el lado del dólar "blue", detalló que desde su mirada es el único mercado de contado que queda y su fortaleza lo hicieron sostenerse en valores de una brecha del 80%.



Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 217 millones y se registraron US$ 252 millones en el sector de futuros del MAE.