En sintonía con la región y luego de das bajas consecutivas, el dólar comienza mayo con un rebote de 47 centavos a $ 45,83 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

Cabe recordar que el martes, con tasas por las nubes marcando máximos cerca del 74%, el dólar cerró abril en $ 45,36, en el marco de una nueva política cambiaria - consensuada con el FMI -, que permite ahora al BCRA intervenir por debajo del techo de la "zona" sin un monto predefinido.

El billete retrocedió 24 centavos mientras en el segmento mayorista la divisa cedió 18 centavos a $ 44,15, en una rueda condicionada por el paro general orquestado por el sindicalismo más opositor al Gobierno, y con la ausencia de algunos grandes jugadores de la plaza.

El Banco Central efectuó dos subastas a cuenta del Tesoro por u$s 30 millones cada una. Por su parte, el total operado en cambios cayó casi 25% a u$s 730 millones, con operaciones en los mercados de futuros MAE por un total de u$s 101 millones.

De acuerdo al anuncio oficial efectuado el lunes, la autoridad monetaria podrá vender dólares si el tipo de cambio se ubicara por debajo del límite previsto de $ 51,448. La entidad, en este sentido, no especificó con qué frecuencia ni con qué montos intervendrá en el mercado en caso de considerarlo necesario.

El Comité de Política Monetaria (Copom) determinó además que si el tipo de cambio se ubicara por encima de $ 51,448, el BCRA incrementará de u$s 150 a u$s 250 millones el monto de la venta diaria de dólares.

En el mercado estiman que con la nueva estrategia oficial, se abriría un período de fortalecimiento del peso frente al dólar, el cual habrá que monitorear de cerca por sus eventuales implicancias (llámese atraso cambiario).

"Será importante que la eventual apreciación real del peso que se abra en esta etapa no resulte exagerada, ya que con una todavía elevada inflación se volvería a alimentar un atraso que invite en el tiempo a los inversores extranjeros y los ahorristas locales a potenciar la demanda por ´dólares baratos´", advirtió un analista.

Tasas

Las tasas de Leliq acentuaron su tendencia alcista el martes y alcanzaron un récord nominal en la era Macri, al rozar el 74%. El Central convalidó así otra suba en el rendimiento de referencia, que se ubicó en el 73,93%.

El máximo anterior se alcanzó el 8 de octubre del año pasado, a poco de haber comenzado la aplicación del nuevo programa monetario de crecimiento cero de la base monetaria y de agregados monetarios anunciado por el titular de la entidad, Guido Sandleris.

El monto total adjudicado fue de $ 183.348 millones bajo el esquema de las dos subastas diarias, frente a un vencimiento de $ 185.675 millones (por ende volvió al mercado $ 2.327 millones).

Otros mercados

En el mercado informal, el blue trepó 93 centavos a $ 46, y terminó el mes por encima del oficial, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Durante abril, el paralelo acumuló un alza del 5,4%. En el mercado de dinero entre bancos el call money operó en el entorno del 70 %.

En el mercado de futuros ROFEX, el volumen operado trepó un 27% hasta los u$s 2.044 millones y los plazos bajaron en promedio 30 centavos.

La mayor parte de los negocios continuó en los plazos cortos, aunque en menor medida. Esta vez los cortos concentraron algo más de 55% del total operado. Los precios finales para estos meses, abril y mayo fueron $ 44,02 y $ 46,30, dando una tasa para el roll over del 60,98%.

El plazo más largo con volumen fue septiembre, que cerró a $ 55,36 (TNA 60,18%).

Por último, las reservas brutas internacionales del BCRA bajaron u$s 89 millones hasta los u$s 71.655 millones.