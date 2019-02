Tras el freno a la baja de tasas e impulsado por la demanda por cobertura y para atender cambios de portafolios de inversión, el dólar se disparó este martes 53 centavos a $40,32 -su valor máximo en más de cuatro meses- según el promedio de ámbito.com en bancos y agencias de la city porteña. De esta manera, anota su quinto avance en fila.

Se dio a la par del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa saltó 47 centavos a $39,27, en una rueda en la que el Banco Central volvió a convalidar una leve suba de la tasa, algo que viene sucediendo desde el último viernes.

De esta manera, la moneda estadounidense en el segmento mayorista se mantuvo dentro de la zona de no intervención, establecida para hoy por la autoridad monetaria entre $38,371 y $49,658.

Como es habitual, el Banco Central efectuó en el día una subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo y adjudicó $ 180.000 millones y volvió a convalidar una suba de la tasa promedio cuyo corte promedio se ubicó en 44,486% (el lunes fue de 44,312%). La tasa máxima adjudicada fue de 44,9878% y la mínima de 43,250%.

El alza de la moneda estadounidense se da a contramano de la región. Tal es así que en Brasil y en Chile la divisa retrocede un 0,6% mientras que en México pierde un 0,3%.

En la plaza informal, el blue subió 25 centavos a $39. En tanto, el “contado con liqui” sumó el viernes 38 centavos a $38,73.

A su vez, las reservas del Banco Central ascendieron el lunes u$s 51 millones hasta los u$s 66.969 millones y en el mes crecen u$s 171 millones.