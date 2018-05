Tal como lo había adelantado a DIARIO DE CUYO el 23 de abril pasado, el gobernador Sergio Uñac anunció ayer el envío inmediato a la Legislatura para su tratamiento este jueves de un proyecto para eliminar y disminuir impuestos y cargos provinciales en la boleta de electricidad con el fin de reducir el impacto del tarifazo en el bolsillo de los usuarios del servicio. Derogará el Fondo Hospitalario (3 pesos), y reducirá un 33% el pago de Ingresos Brutos y Lote Hogar (lo baja del 3,6% al 2,4%) a todos los usuarios, medida que se profundizará para los usuarios de la Tarifa Social que serán directamente eximidos de estos dos últimos cargos, siempre y cuando consuman hasta 1.000 kw/h por bimestre. Este sector más vulnerable también será exceptuado del cobro del Fondo Piede y la línea de 500 (ver infografía).

La medida -no exenta de un tinte político, ya que es un claro gesto de acompañamiento al pedido del presidente Macri de aliviar esas cargas en la sociedad- no fue fácil de tomar teniendo en cuenta que tendrá un costo anual de al menos $30 millones que no ingresarán a las arcas provinciales, según calcularon fuentes oficiales.





Uñac respondió así al convite presidencial, pero al mismo tiempo desafió a la Nación al solicitarle públicamente que evalúe la adopción de medidas similares, en este caso respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que está bajo su órbita. Pero además, el mandatario provincial intentará "contagiar" a los intendentes municipales -tanto a los de su color político como a los ajenos- para que realicen un sacrificio similar en lo que respecta a los cobros de tasas y contribuciones en la boleta. Dado que la provincia no tiene injerencia en la cuestión impositiva de las comunas; será sólo una invitación a sumarse al esfuerzo que naturalmente resultará difícil de eludir para los jefes comunales tras la escalada de reclamos en la sociedad por el fuerte incremento tarifario. Uñac dijo ayer que los convocará este jueves o viernes a una reunión en la Casa de Gobierno para tratar el tema, y ayer ya algunos intendentes adelantaron que están dispuestos a evaluar resignar algo (ver aparte). En el gobierno piensan que las comunas tienen margen para bajar el porcentaje de cargos municipales, teniendo en cuenta que lo que costaba $100 de energía trepó a $1.000 y por lo tanto, con una alicuota del 12% los 12 pesos recaudados hace 2 años, ahora se multiplicaron 10 veces. Las fuentes informaron además que el pedido provincial será que las comunas la imiten tomando una medida de carácter general para todos los usuarios, y otra particular para los beneficiarios de Tarifa Social que representan el 29,56% (60.803 usuarios) respecto a los 205.680 usuarios residenciales a marzo 2018.



Por otra parte, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni; dijo que la medida provincial comenzará a regir a partir de la sanción de la ley y el tiempo que lleve promulgarla y publicarla. O sea, este mes o a lo sumo el próximo mes de junio.

>> Qué dicen los intendentes

El jefe comunal de Pocito, Fabio Aballay, adelantó que acompañará la decisión del gobernador y que ya está analizando el porcentaje de reducción que hará tanto de la tasa de alumbrado público como de la contribución municipal. ""Será un esfuerzo importante, pero necesario", dijo. Desde Chimbas, Fabian Gramajo dijo también que "acompañará" y seguirá ""la línea del gobernador", después del encuentro en Casa de Gobierno. Franco Aranda, desde Capital, recordó que redujo del 12% en el 2017 al 8% en el 2018 la tasa municipal en la boleta de luz, pero agregó que analizará el pedido de Uñac y tratará "de acompañar cuidando las arcas". El rawsino Juan Carlos Gioja anticipó que ve "complicado" acceder al pedido pero se comprometió a estudiar la posibilidad de rebaja. Entre los municipios afines al gobierno nacional, Santa Lucía y Caucete, anticiparon el acompañamiento. El caucetero Julian Gil dijo que el pedido "es posible" y que lo "estudiará". El santaluceño Marcelo Orrego también anticipó que "por supuesto colaborará", dentro de las posibilidades del municipio.