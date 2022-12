El clima impactó en una buena parte de los cultivos sanjuaninos esta temporada: Entre el 7 de septiembre y el 1 de diciembre se produjeron seis siniestros de contingencias climáticas que impactaron al sector agrícola, que derivaron en 894 denuncias de productores por una superficie afectada de 11.889,43 hectáreas, según datos oficiales del Ministerio de Producción. Si bien estas denuncias deben ser constatadas por los peritos de la Dirección de Riego y Contingencias Climáticas, hasta el momento se estima que los daños alcanzan aproximadamente al 12% de la superficie total de cultivos de la provincia,calculada en 70/77 mil hectáreas.

El titular de esa repartición, Pablo García, informó que de ese total de casi 12.000 hectáreas, el 97% de las denuncias corresponden al 1 de noviembre cuando se produjo la helada tardía más dañina de las últimas décadas (ver infografía).

Al evaluar por tipo de siniestro producido, el 99,4% fueron denuncias por heladas, el 0,23% fueron por granizo y el 0,03% corresponden a dos incendios de fincas en Médano de Oro, por efecto del viento Zonda.

La mayor cantidad de denuncias se produjeron en Sarmiento, donde 246 productores reportaron daños en 4.532,44 hectáreas (38,12 % del total denunciado). Le sigue 25 de Mayo, con 103 denuncias realizadas por 2.465,77 hectáreas (20,74%).

Entre los cultivos afectados, el 76,4 % pertenecen a vid, seguidos por olivos con el 15% y nogales; con el 2,57%.

García informó que las denuncias de los productores deben ser constatadas por los equipos de su área, por lo que no todas recibirán subsidios o ayuda oficiales por pérdidas.

Al respecto, el Secretario de Agricultura, Martín Gomez Savatié; dijo que hasta ahora se han constatado daños en unas 9.100 hectáreas, es decir, el 76.5% del total denunciado.

La provincia tiene un programa de Asistencia Económica Agrícola para Contingencias Climáticas, que distribuye un aporte no reembolsable para el productor afectado. Eso sí, es solo para los emprendimientos, de hasta 15 hectáreas, que sin embargo en San Juan alcanzan al 80% de las fincas. Además para recibir la ayuda deben tener más del 35% de daños.

'No tenemos aun el resultado final de cuántos productores efectivamente van a recibir ayuda provincial, porque todavía estamos haciendo los últimos peritajes, pero estimamos que va a rondar el 10% o el 15% del total', dijo García.

Agregó que el programa otorga un monto para cada determinado cultivo, que es de 41.000 pesos para viñedos, por hectárea dañada al 100%, y que para el resto de cultivos como olivos o pistachos, el valor es de $34.000 por hectárea dañada también al 100%. 'O sea, que si va el perito y corrobora que tiene el 50% de daño en vides por hectárea el productor recibirá $20.500. Si el daño es en olivos y por ejemplo tiene el 50% de pérdidas, recibirá $17.000', explicó.

Por otra parte, el titular de Agricultura desestimó que la ayuda provincial llegue a afectados por olas de calor. 'Los daños por el calor dependen muchísimo del sistema de riego. Si está bien calculado, ante una ola de calor debe estar sobredimensionado, porque la planta tiene exigencias sobrenormales', explicó. Gómez agregó que cuando hay riego tradicional, viene la ola de calor y el productor no tiene el turno, no hay mucho margen para regar y el cultivo si estaba con poco humedad lo sufre; y si está con humedad también porque no es lo optimo. 'Por eso algunos van a tener daños, y otros no por el calor', indicó.

AYUDA NACIONAL

Al beneficio provincial se añade este año la ayuda nacional que llegará porque ante la magnitud de los daños, este año se declaró el Estado de Emergencia y Desastre Agropecuario. Eso apuntará a los productores damnificados por la helada tardía del 1 de noviembre. Justamente el jueves pasado, en una reunión entre Cámaras productivas con el Ministro de Producción, Ariel Lucero; se acordó que de los $200 millones que enviará de subsidios la Nación a San Juan se depositarán $50.000 por hectárea dañada al 100%, sin importar si son productores chicos o grandes, y sin contemplar un porcentaje determinado de pérdidas.

Esa ayuda estará disponible para los productores de la provincia apenas la Nación deposite el dinero correspondiente, según indicaron en el Ministerio de la Producción de San Juan. Aun se desconoce la fecha de cuándo el Gobierno Nacional pondrá el dinero para que la provincia pueda hacer el cálculo de los daños por cada finca, y luego pagarle a los daminificados.

Un fideicomiso

Una herramienta que se quiere crear para la temporada 2023/24 es un fideicomiso para cubrir daños producidos por el clima. Se creará por ley, con aportes nacionales, provinciales y de productores en forma voluntaria. Buscan que cubra el 100% de los daños.

Créditos subsidiados

Producción definió dos líneas de créditos vitivinícolas, con tasa subsidiada al 29,9% de interés anual. Una para productores de uva de mesa, con vigencia hasta el 15 de enero, y otra de cosecha y acarreo de uva para vinificar a partir del 1 de febrero.