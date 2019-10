Muchos sanjuaninos fueron a las casas de cambio ayer y el miércoles a desprenderse de sus pesos y cambiarlos por dólares, ante la incertidumbre por la proximidad de las elecciones.

Entre el miércoles y ayer, las largas colas en las casas de cambio fueron la postal repetida en la capital sanjuanina, donde cientos de compradores pequeños salieron a adquirir dólares ante la incertidumbre que generan los resultados de las elecciones del próximo domingo. En tres locales consultados coincidieron que la demanda se intensificó a partir del miércoles, evidenciando un aumento del 50% respecto al volumen de compras que se venían realizando normalmente en los días previos. El aumento de demanda y la escasa oferta provocó que la cotización de venta del billete verde se modificara rápidamente en todo el país y San Juan no fue la excepción: ayer aquí se empezó a vender a $66 y a las 11 en la mañana se ubicó a $73,50, la cifra con la que cerró finalmente. En los bancos la cotización promedio cerró a $63,34, con fuertes intervenciones del banco Central (ver aparte). Pero la explosión de compra del denominado dólar "blue" que es más caro, coincidió con que muchos bancos dejaron de vender y entregar dólares de forma inmediata: la operatoria consistió en vender dólares pero contra entrega del billete físico cinco días después, algo que despertó mucha desconfianza. ""La gente prefirió comprar el blue y llevarse el dólar en la mano" explicó el gerente de una de las casas de cambio. Varios de los directivos consultados dijeron que existe la sospecha de que a partir del resultado electoral se acentúe el control de cambios -dicen que el tope de U$S 10.000 podría bajar a 5.000 o 2.000- y que eso dio pie a compras preventivas que a su vez terminaron elevando la cotización. Las entidades se negaron en forma unánime a informar la cantidad de gente que fue a comprar, como el monto global operado en las jornadas de efervescencia, pero sí trascendió que la demanda fue alentada por trabajadores y algunos jubilados que buscaron proteger sus pequeños ahorros. El promedio de compra rondó los 300 dólares. De todos modos, en las casas de cambio no se vendía más de 1.000 dólares por persona. El mayor movimiento se registró en los locales céntricos de Montemar y de Cambio Santiago, pero también hubo gran afluencia de compradores en Magui Express y bocas oficiales de Pago Fácil y Wester Union ubicadas en los espacios del Carrefour y el hiper; en Libertador y Rioja; y en General Acha, entre Santa Fe y Mitre. A la par de los pequeños ahorristas también hubo una fuerte dolarización entre los inversores más grandes y empresas, que empezó tras las PASO y se aceleró desde el lunes pasado, según informaron en el sector bursátil.

La cotización del dólar "blue" en casas de cambio se ubicó en $73,50 al cierre de ayer.

En ese sector, el dólar bolsa (comprar un bono con pesos, darse vuelta y venderlo en dólares en el país) y el contado con liqui (comprar un bono, darse vuelta y venderlo en el exterior en dólares) fueron alternativas muy demandadas en los últimos días por los empresarios sanjuaninos, explicó Gabriel Notario, presidente de San Juan Bursátil. Esas formas de dolarizarse son más caras incluso que el dólar blue. ""También hubo mucho rearme de carteras de inversión y retiros" agregó Notario. Por su parte Gustavo Ahumada, asesor de inversiones de Global Market, dijo que San Juan "no escapó a la realidad argentina", y que el volumen en las ultimas semanas "se ha visto incrementado en instrumentos que replican sobre el dólar". Mencionó una gran demanda sanjuanina por los Cedeaer (papeles de acciones del exterior que cotizan en Argentina) con acciones de Apple, Minera Vale y Barrick Gold. Los pocos que se quedaron en pesos se volcaron por ejemplo a cauciones bursátiles cortas, a 7 días.

> Más ventas desde el Central

En todo el país el dólar para la venta al público en los bancos avanzó 97 centavos, cerró a $63,34 promedio y marcó un nuevo máximo, en una jornada en la que las intervenciones del Banco Central estuvieron presentes desde el inicio de la operatoria, informó la agencia oficial Télam. En el sector mayorista la moneda norteamericana subió 45 centavos y finalizó a $59,45. En tanto el dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vendió a $76,60, mientras que el dólar MEP (dólar bolsa) cerró a $73, lo que representó una suba del 1,9% y 1,8%, en ese orden. En cuanto a la tasa de política monetaria, el Banco Central dejó sin cambios la tasa de interés de las Leliq, al convalidar el mismo valor que mantiene desde el lunes de 68%, lo que dejó un efecto de expansión monetaria y una baja del stock de Leliqs en $39.327 millones. De esta forma el stock de Leliq cerró en $880.400 millones. Por su parte el Banco Central volvió a utilizar el mecanismo de las subastas de divisas con el propósito de dotar de liquidez al mercado en un escenario de fuerte ausencia de la oferta genuina. La autoridad monetaria realizó cuatro colocaciones en un intento por frenar la disparada, por un total de U$S 346 millones, según diarios económicos nacionales. El analista financiero, Christian Buteler, dijo que el mercado prevé que la semana que viene, haya alguna ampliación del cepo "para que el Central no tenga que seguir vendiendo tantos dólares".