En los bancos sanjuaninos aseguran que "no hubo corridas" e incluso algunos directivos destacaron el comportamiento calmo de los ahorristas sanjuanino que evidenciaron, según dicen, ""cero pánico".



En la frenética semana posterior a las elecciones PASO, donde el dólar trepó y produjo una fuerte devaluación, los ahorristas sanjuaninos sin embargo no corrieron a sacar sus billetes de los bancos como podría esperarse, según afirman en el sistema financiero. Por el contrario, aumentaron los depósitos en esa moneda: un sondeo realizado en tres de los bancos de primera línea de la provincia de San Juan el viernes al cierre de la actividad financiera reveló que se incrementó un 5% el número de plazos fijos nuevos, al mismo tiempo que se renovaron los vencimientos de los viejos, aprovechando las subas de las tasas de interés, según afirman sus directivos. En sintonía con el Banco Central, todos los bancos subieron entre 7 y 10 puntos porcentuales las tasas de interés para depósitos en plazo fijos, alcanzando un máximo de 60% en operaciones online del Banco Nación. En las entidades bancarias dicen que tampoco registraron volúmenes de compras inusuales de dólares, pese a que aseguran que nunca dejaron de tener disponible la divisa para la venta, incluso en los días más malos de la semana que pasó, cuando el dólar trepó a cifras altísimas.

Hay que hacer algunas lecturas respecto a este comportamiento que informa el sector bancario local.

Por empezar, difiere del que se registró en las casas de cambio sanjuaninas donde el segmento minorista se lanzó a comprar 40% más de dólares (ver recuadro). En sólo siete días el billete verde subió 24,8% y cerró el viernes a $58,12, en medio de medidas del gobierno nacional para contener la situación, luego de haber alcanzado los $63 el pasado miércoles.

Un segundo análisis refleja que este panorama condice con lo que informaron en el sector bursátil provincial acerca de que los clientes mayoristas eligieron permanecer en pesos, y eso se podría explicar porque las empresas precisan liquidez para pagar sueldos y hacer frente a obligaciones y pagos. En las bolsas fueron menos los que liquidaron sus activos en acciones para dolarizarse.

Un tercer factor es que la calma financiera de la provincia también se contrapone con el comportamiento nacional, ya que la información oficial del Banco Central indica que en tres días -12, 13 y 14 de agosto- los argentinos retiraron 1.200 millones de dólares y se redujeron sensiblemente las reservas (ver abajo).

QUÉ DICEN EN LOS BANCOS

""En los bancos locales no hubo corridas, hubo cero pánico. En esta sucursal se hicieron más plazos fijos y los que se vencieron fueron renovados con una tasa mayor", aseguraron desde una de las entidades de primera línea consultada. En todos los bancos coincidieron que el día de mayor nerviosismo y más consultas fue el lunes posterior a las elecciones, cuando el dólar trepó sin freno. ""Pero después se fue bajando la espuma y la mayoría guardó la calma", explicó un gerente de otro banco. Cerca de allí, otro directivo de la plaza local aseguró que el único día en que no hubo renovaciones y todo se frenó fue el lunes 12. ""Pero el martes, los ahorristas de esta entidad al menos apostaron al peso. Se vendieron dólares con normalidad, pero no vimos ninguna avalancha. Por eso creo que hay que transmitirle a la gente tranquilidad. Subieron las tasas y luego bajaron, subió el dólar y luego bajó, no hay que transmitir incertidumbre", añadió la fuente consultada. Al cierre del viernes, las tasa de interés para plazos fijos online estaban entre 50 y 60 por ciento.

Stock de dólares

Al miércoles 14 de agosto, los últimos datos disponibles en el Banco Central, el stock de depósitos en dólares del sector privado se ubicaba en U$S 31.300 millones, reflejando una caída de casi U$S 2.000 millones desde los U$S 32.500 millones en que se ubicaba el viernes, previo a las elecciones PASO.

Movimiento en las casas de cambio

El mercado minorista estuvo movido esta semana en las casas de cambio. Un sondeo realizado por este diario en la plaza local indicó un crecimiento del 40% en las transacciones de compra de dólares con respecto al viernes previo a las elecciones PASO. No ocurrió lo mismo en el mercado mayorista, en el que se manejanotro volumen de negocios, donde la compra-venta cayó sensiblemente y se abrocharon pocos tratos. "A pesar de la fuerte suba del dólar, creció fuerte la cantidad de operaciones, siempre pasa igual", explicó el gerente de Montemar Compañía Financiera.

> La plata del Central

De acuerdo a la información de la agencia de noticias Télam en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el acumulado de la base monetaria del país alcanzó el viernes a $1.374,4 mil millones, nivel que se ubicó en $39,8 mil millones (3%) por encima de la meta ajustada por las ventas de divisas. "Durante este período, el BCRA realizó, por primera vez desde la implementación del esquema de control de la base monetaria en octubre pasado, ventas de divisas en el mercado de cambios, con el fin de atenuar la volatilidad del tipo de cambio por lo que la meta se ajustó a la baja", indicó el informe oficial del BCRA. Las ventas realizadas durante los días 12, 13 y 14 de agosto totalizaron U$S 503 millones e implicaron una reducción en la meta de la base monetaria del periodo julio-agosto de $8,6 mil millones hasta un nivel de $1.334,6 mil millones.

En relación a la tasa de interés de las Leliq explicó que "el 12 de agosto, en el marco de un aumento en la volatilidad financiera, la tasa de referencia se incremento 14,6 puntos porcentuales hasta alcanzar 75% anual". Con estos niveles, la tasa de política monetaria retornó a los niveles máximos registrados el año pasado.

Respecto a las reservas internacionales del Banco Central, las mismas finalizaron el viernes con U$S 62.406 millones, de acuerdo a lo informado por la entidad en el Resumen de Variables Financieras. Con este nivel, las reservas cayeron U$S 1.281 millones respecto del día anterior, y en la semana pasada se contrajeron en U$S 3.904 millones; U$S 500 millones fueron en ventas del BCRA en el mercado de cambios.