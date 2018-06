A partir del mes próximo y hasta fines de 2019, en los departamentos de Iglesia y Calingasta se abrirán no menos de 3.200 nuevos puestos de trabajo gracias a las nuevas obras de generación de electricidad que están en marcha. La línea de 500 kV Rodeo-Iglesia, próxima a iniciar; más 5 nuevos parques solares que empezaron a construirse en la zona y que además requerirán obras complementarias de interconexión por medio de líneas eléctricas de media tensión y Estaciones Transformadoras (ET) no solo traerán un alivio laboral durante los próximos 16 meses sino que además transformarán una franja desolada e inhóspita de este territorio en un prometedor polo energético.



Un dato importante a tener en cuenta es que no hay vuelta atrás para este desarrollo económico en el oeste sanjuanino porque el financiamiento de estas inversiones público-privadas está asegurado más allá de los actuales vaivenes financieros: el Gobierno provincial ya compró con 18 millones de dólares todo el equipamiento consistente en conductores y torres, para la línea eléctrica de 500 kV que en un tramo de 165 kilómetros unirá la ET Nueva San Juan en La Bebida, Rivadavia, con la ET Rodeo-Iglesia ubicada en la localidad iglesiana de Bauchazeta, cerca de Bella Vista. La obra civil, por otros 110 millones de dólares, ya fue licitada. Se abrirán los sobres de ofertas el 5 de julio, se firmará contrato el 14 de agosto y tiene que estar en operación en noviembre de 2019, según anunció el gobernador Sergio Uñac y el presidente del EPRE, Jorge Rivera Prudencio esta semana. Luego, los parques solares son obras resultantes de las licitaciones nacionales del plan energético Renovar, donde los adjudicatarios se sometieron a estrictos plazos, a cambio de importantes multas en caso de incumplimientos.



Sólo la línea de 500 kV a partir de agosto generará 500 nuevos puestos laborales en la economía formal en el pico de su construcción. Las plantas solares requerirán más trabajadores por la complejidad en su montaje, según informaron desde empresas que las construirán. Son 2.500 obreros entre cinco centrales que están arrancando y que son Guañizuil I y II, Cristian Bauchazeta Solar I y II; Proyecto Solar Retamal y Cruce Tocota, Parque generación Tocota e YPF Luz. Pero además cada uno de esos parques solares necesitarán una línea eléctrica en 132 kV que le permita sacar la electricidad que producirán los paneles solares a la línea de 500 kV, para conectarla primero al SIP (Sistema Integrado Provincial) y por intermedio de este, al SADI (Sistema Argentino de Interconexión eléctrica). Fuentes del sector privado energético estiman que se requerirán unos 50 trabajadores para realizar cada uno de esos tendidos, elevando la cifra proyectada en otros 250 nuevos empleos, a los que habrá que sumarle otros 30 puestos laborales para construir al menos dos nuevas Estaciones Transformadoras que van a necesitarse.



Hay que tener en cuenta que estas obras requerirán la instalación de obradores, con la consecuente contratación de servicios de alimentación, vestimenta, combustibles, etc. Se estima según cálculos internacionales que sólo en los parques solares de la zona se generarán unos 4.400 puestos de trabajo indirectos durante su construcción.