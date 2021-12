La abundancia de potencial solar que se encuentra en la provincia de San Juan y la avidez de industrias y empresas corporativas por comprar energías renovables para sus procesos de producción motivó a la compañía Genneia a redoblar la apuesta y ampliar el parque Sierras de Ullum, el cuarto que comenzó a construir en ese departamento.

El director de Asuntos Corporativos, Gustavo Castagnino, confirmó a DIARIO DE CUYO que la empresa decidió incrementar la inversión en San Juan, y que el parque que empezó a construirse el mes pasado se ampliará un 38%, y en lugar de 58 MW será de 80 MW, equivalente al consumo aproximado de 50.000 hogares. Como Genneia ya posee aquí otros tres parques solares que están operativos -Ullum I, Ullum II y Ullum III, por un total de 82 MW- cuando termine el nuevo va a duplicar la capacidad nominal de potencia instalada, con 162 MW, es decir, el equivalente a 100 mil hogares.

La empresa invertirá en total 60 millones de dólares -$8.560 millones, a la cotización oficial del dólar ayer- y anunció que van a emplear de manera directa 400 trabajadores en el proyecto que se estima terminar a fines de 2022. Todos estos datos serán comunicados en el día de hoy de manera oficial por los directivos de la firma a las autoridades provinciales. Con esa finalidad el gobernador Uñac será recibido en las oficinas del banco Macro por el presidente de Genneia, Jorge Brito, y otros directivos.

El parque solar está ubicado en un predio localizado sobre la Ruta Nacional 54, que es propiedad de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), vecino a los otros emprendimientos solares, y ocupará una superficie de 100 hectáreas. ""Ya se están haciendo las primeras obras de movimiento de suelos y el objetivo es llegar a noviembre o diciembre de 2022 con el parque terminado. Si puede ser antes, mejor", indicó Castagnino. Los paneles que se instalarán provienen de Asia y tienen la última tecnología denominada bifacial (ver infografia y recuadro) que permite reducir el número cuantitativo de estructura y generar más. La energía producida por Sierras de Ullum se destinará en su totalidad al mercado corporativo, cuya demanda supera ampliamente la oferta actual de energías renovables en el país no sólo por el compromiso de reducir la huela de carbono sino además para no quedarse fuera de competitividad (ver Fuerte demanda).

EMISIÓN DE “BONOS VERDES”

Genneia sale hoy a captar dinero en el mercado bursátil, a través de la emisión de dos instrumentos financieros denominados Obligaciones Negociables (ON) por un total mínimo de U$S 40 millones, ampliable a U$S 80 millones. La compañía ya emitió antes tres instrumentos de este tipo calificados como "bonos verdes" porque son destinados íntegramente a financiar un proyecto de energía renovable. Lo recaudado por las ON que se lanzan hoy serán para la construcción del parque sanjuanino. Está dirigido a cualquier inversor -personas o instituciones- dispuesto a obtener rentabilidad a la vez que contribuye a brindar soluciones ambientales. Estos instrumentos son dólar-linked, es decir, se encuentran denominados en dólares y serán integrados en pesos al tipo de cambio oficial. El inversor recibirá un interés que en el caso de una de las ON será trimestral con vencimiento a tres años, mientras que en la segunda, será semestral con vencimiento a 10 años. El organizador es Banco Macro y los colocadores son Macro Securities, Balanz, BACS, Banco Hipotecario, Banco Santander y Nuevo Chaco Bursátil.



Fuerte demanda

En Genneia admiten que hay una lista de espera de empresas para poder comprar energía de origen renovable y que la demanda supera la oferta.

Los motivos son varios. Por un lado, el precio de la energía renovable es muy competitivo versus la convencional. Otra razón es que muchas empresas internacionales han definido estrategias claras de reducir la huella de carbono, y además hay normas internacionales que van haciendo que la cantidad de esta energía que se tenga que comprar sea cada día mayor, para alcanzar en ciertos plazos objetivos de "carbón neutralidad" y transición hacia energías renovables. Pero también hay mercados en la Unión Europea que están incorporando impuestos a la emisión de carbono, y los productos que no cumplan ciertos estándares van a tener que pagar sobrecargos, se van a encarecer y es posible que queden fuera de algunos mercados.

Colocarán menos paneles y más eficientes

Los tres parques solares que ya tiene en operación Genneia por 82 MW cuentan con 273 mil paneles solares. Para el parque Sierras de Ullum, de 80MW, se colocarán sólo 150 mil paneles, porque son más avanzados tecnológicamente: serán bifaciales, y tomarán la energía solar directa y la que se refleja desde el suelo. Además contarán con mayor capacidad de generación: un 6% más que un panel normal.