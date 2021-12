Los empresarios hoteleros sanjuaninos llegan a fin de año contabilizando la pérdida de 800 plazas -de un total de 9.200- por la anormalidad que trajo la pandemia; pero al mismo tiempo, con mucha expectativa por la remontada que se evidencia a partir del segundo semestre y principalmente porque enfilan a una época de gran ocupación que atribuyen principalmente a la minería. Ayer, tras realizar un balance del año, los integrantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA) dijeron que tienen el 100% de ocupación reservada hasta marzo por el movimiento que generan las actividades exploratorias y los preparativos para el arranque del megaproyecto minero Josemaría. También sumaron al repunte a los eventos deportivos que habrá este verano, de ciclismo, fútbol y el "Iroman".

El sector gastronómico también evidencia un recuperación y asegura que junto a la hotelería "tenemos un futuro impresionante" (ver Gastronómicos). Desde AEHGA informaron que en el 2021 cerraron 17 hoteles y entre 20 y 30 locales gastronómicos, pero tienen buenas expectativas para el 2022: ""La reactivación será no solamente por el turismo, con la minería vamos a tener una demanda importante. Es promisorio el futuro que vemos para el sector", dijo Favio Nievas, vicepresidente de la entidad. El empresario Rubén Dallazuana, miembro de la comisión directiva, no ocultó su entusiasmo por la bonanza que promete la minería para uno de los sectores más golpeado por la pandemia. Citó como ejemplo la ocupación que generó la primera mina que surgió en San Juan, Veladero, y luego Pascua Lama. ""Esto va a ser más grande que Veladero, puede ser cuatro veces mayor por el movimiento que va a tener de turismo comercial. Ya se está viendo el movimiento, el sector hotelero es el primero que nota este repunte", aseguró. Dallazuana agregó que la hotelería ya está sintiendo el movimiento que genera el proyecto de cobre y oro que se viene -por la actividad de los subcontratistas de la empresa canadiense como de otras compañías mineras que vienen a explorar-, y admitió que el sector ya está sintiendo un movimiento muy importante para la provincia. ""Es tan grande lo que se está viviendo que a todos nos produce ansiedad. Los hoteles somos los primeros que empezamos a sentir el repunte, porque estamos recibiendo a la gente que viene hacer los estudios finales, la logística y el armado. Aun no tomamos dimensión de la magnitud", aseguró. Una dato que se dio a conocer ayer es que un edificio completo a punto de terminarse con departamentos para el turismo, ubicado en calle 25 de Mayo pasando Salta, ha sido alquilado por la minera para su personal. También informaron que hoteles que estaban cerrados, como el Alkristal, están por reabrir en breve por el aumento de la demanda.

Rubén Miadosqui, actual presidente, se refirió al faltante de personal que existe por el repunte de la demanda repentina, y mencionó que se firmó un convenio con la Universidad Católica para que los alumnos de gastronomía se incorporen pronto al sector privado.



Avance del covid

El empresariado hotelero gastronómico se mostró preocupado por la circulación comunitaria de la variante Delta del covid, y anticiparon que volcarán todo el esfuerzo y pondrán mayor énfasis en exigir los protocolos para evitar que vaya a complicar al sector. ""Pensar en un cierre próximo sería una complicación muy grande para el futuro del sector", dijo Rubén Miadosqui. Añadió que hay un "buen acercamiento con el gobierno" y que apoyarán totalmente las decisiones que tomen las autoridades. ""No vamos a bajar la guardia", aseveró el presidente de la entidad, y agregó que si el gobierno impone la exigencia del pase sanitario lo van a defender. Advirtieron que se van a poner más exigentes en el cumplimiento de las normas básicas de barbijo y distanciamiento.

Trabajo coordinado

Los empresarios hotelero-gastronómicos (foto) destacaron ayer que la gastronomía también se ha recuperado casi a niveles prepandemia y destacaron el trabajo de coordinación que se realizó entre el buró de eventos (sector privado) con los ministerios de Turismo y de Deporte, para consensuar entre todas las partes que no se superpongan los eventos importantes los fines de semana para trabajar mejor la hotelería en conjunto con la gastronomía.



El Previaje

En el sector aseguran que tuvieron éxito con el programa Previaje que implementó la Nación y que la herramienta continuará vigente el próximo año, según les aseguró el ministro Lammens en su visita a San Juan.