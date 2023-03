La actividad económica en su conjunto creció en enero 2,9% en relación a igual mes de 2022, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)



Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en enero una suba del 0,3% en relación a diciembre y cortó cuatro meses de caídas intermensuales consecutivas.



En enero,14 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas, entre las que se destacaron la Pesca, con un incremento del 81,2% interanual; Explotación de minas y canteras, 11,5%; y Hoteles y restaurantes, 8,6%.



La Industria manufacturera, con un alza del 7,1%, fue el de mayor incidencia positiva en la variación del EMAE del primer mes de 2023, seguido por Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con un aumento de 5,2% interanual.



En el caso de la Industria, el 26,7% de los empresarios consultados por el Indec anticiparon que la actividad continuará en alza hasta abril inclusive, contra el 23,8% que prevé una merma y el 49,5% que no observa mayores variantes.



La situación es diferente en cuanto a las exportaciones, ya que el 23,9% de los consultados anticipó una merma, contra un 17,1% que estimó una suba, al tiempo que el 59 de los consultados no previó mayores cambios.



En cuanto al sector Agricultura, ganadería fue el único que registró una caída en la comparación interanual, con un retroceso del 15,5% y restando 0,7 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.



La distribución de agua, electricidad y gas también mostró un incremento del 2,1%, la construcción el 4,7%; y Transporte y comunicaciones el 3,1%.



Otros aumentos se anotaron en Intermediación financiera, con el 0,6%; Actividades Inmobiliarias 3,5%; enseñanza 2,5 %; entre otros.



El Ministerio de Economía estimó que el Producto Bruto Interno crecerá este año el 2%, luego del 5,1% del 2022, afectado principalmente, por la fuerte sequía que afecta al sector agropecuaria y las actividades con él relacionadas.



En tanto, las consultoras que integran el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central señalaron que el resultado será neutro.



De acuerdo con el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), en enero, la actividad industrial creció 6,3% vs. al mismo mes de 2022 y se ubicó como el segundo enero de mayor actividad de toda la serie (solo por detrás del 2018).



También creció en términos intermensuales un 0,9% (sin estacionalidad). El crecimiento fue generalizado entre las ramas industriales: de 16 sectores, 14 crecieron contra el mismo mes de 2022 y 12 lo hicieron respecto a diciembre.



En febrero, el índice adelantado de actividad industrial elaborado por el CEP-XXI (que toma el consumo de energía sobre la base de CAMMESA) creció 0,5% interanual y 10,1% respecto a mismo mes de 2019.



Respecto a enero, la industria también registró un crecimiento del 0,6% sin estacionalidad acumulando dos meses de crecimiento consecutivo. Así, se registró la producción más alta para un primer bimestre en cinco años.



El Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina aumentó en 2022 en 5,2%, lo que la posicionó como el tercer país con más crecimiento en Latinoamérica, sólo por detrás de Colombia (+7,2%) y Ecuador (+6,3%), destacó un informe del Centro de Estudios.



Ese desempeño de la actividad permitió acumular dos años seguidos de crecimiento tras tres años previos de caídas.