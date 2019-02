Este miércoles 6 de marzo comienzan las clases en todo el país. El inicio de un nuevo ciclo lectivo siempre es una buena noticia en lo que refiere a la educación de los chicos sobre todo si no hay paros programados. Sin embargo, también trae aparejado dolores de cabeza. La principal razón son los múltiples gastos en útiles e indumentaria escolar.

Por lo anterior, y atendiendo a la opinión de los lectores, DIARIO DE CUYO realizó una encuesta en la que interroga: “¿De qué forma vas a comprar -o compraste- los útiles escolares?” y cuyas respuestas podían ser “Efectivo/débito” y “Tarjeta de crédito”. Las clásicas fuentes de financiación de los compradores.

La consulta, que tuvo un relevamiento de casi 1000 votos, posicionó en primer lugar a la opción “Efectivo/débito”. No es de extrañar que haya resultada la más votada. Las altas tasas del crédito en cuotas hace conveniente volver al dinero en papel o al plástico de débito. El aumento en los costos de todo lo relativo a la vuelta a la escuela, es una realidad. Por lo que la mayoría de los lectores de este medio parecería no querer agregar más erogaciones aunque sea en el mediano plazo.

No obstante, la opción “Tarjeta de crédito” no estuvo tan alejada de la primera. Un parte parece conservar todavía la confianza en las líneas de crédito. Sería un porcentaje que prefiere la comodidad del pago en plazos y no el shock inmediato en el bolsillo.