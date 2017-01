Las exportaciones de uva en fresco entraron en una crisis terminal debido a la pérdida de competitividad de los últimos años debido a políticas nacionales que le impidieron levantar cabeza, al punto de cerrar las principales plantas frigoríficas que brindaban entre el 60 y 70 % de la capacidad operativa de la provincia.



El frigorífico Expofrut -el gigante de la provincia, en manos de un grupo belga- fue entregado a la Bolsa de Comercio de San Juan, que esta semana sale al mercado en busca de interesados en alquilar total o parcialmente sus 6.000 m2 de galpón y la superficie total de 3 hectáreas de su terreno ubicado en Santa Lucia, ‘’quizá como centro logístico o de distribución’’, según informó Damian Ventura desde la firma de bienes raíces.



En la mejora temporada -la del 2006/2007- cuando San Juan exportó 68 millones de kilos de uvas, Expofrut fue el responsable del 34,28% de ese volumen y del 35,15% de la facturación según datos de la Cámara de Comercio Exterior (Cacex).



El que le sigue en importancia, Patagonian Fruits Trade, que esa cosecha manejó el 13% del volumen, no está mejor: acaba de vender el frigorífico que tenía en Ullum y mantiene cerrado el más grande ubicado en Tupelí, 25 de Mayo; según confirmaron fuentes de Gobierno y de la propia empresa.

Expofrut ya despidió 90 personas y 50 negocian su salida.

‘’Por primera vez en 28 años, en 2017 Patagonian no brindará servicio de frío ni haremos campaña de exportación. Se deja de exportar este año, no sé si el próximo, ni tampoco están en funcionamiento los frigoríficos’’, confirmó desde esa firma Enrique Ahun. Según estimaciones de Cacex, este año quizá operen apenas media docena de frigoríficos.



Entre los que siguen están el Frigorífico estatal de 25 de Mayo, y el de Caucete. Este último es uno de los grandes y a diferencia de los anteriores que incluyen la comercialización, su negocio sólo es ofrecer el servicio de frío a terceros.



‘’Estamos funcionando con esfuerzo, con las mismas empresas de siempre y en teoría vamos a tener los mismos pallets que el año pasado, pero recién en abril podremos saberlo.



Depende de las condiciones del mercado y del clima’’, explicó Javier Calmels, desde esa firma que operará principalmente con el mercado interno ‘y algo de exportación’’.



En ese sentido, uno de sus clientes, Maximiliano Turcuman, añadió que a Brasil cada vez se envía menos ‘por el daño que hace el bromuro a la uva y la inacción del gobierno para levantar esa traba’’.



Según Cacex, de aquella temporada récord del 2007, con 76 exportadores y 68 millones de kilos vendidos, calculan que probablemente en el 2017 no se alcancen los 6.000.000 de kilos de exportación y no se supere la docena de exportadoras. Si bien este año las heladas se llevaron casi el 80% de las uvas blancas y entre el 30 al 40% de las rojas, Ahun sintetizó lo que piensa el sector: ‘Independientemente del accidente climático, el negocio se dejó de lado porque los números no dan’’.



La inflación que tiene como consecuencia el incremento de los costos provocó pérdida de rentabilidad y una gradual pérdida de competitividad, aseguran los exportadores.