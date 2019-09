Comienza la primavera, el cansancio del año se va notando y muchas personas empiezan a planificar las ansiadas vacaciones. Las playas chilenas tienen un atractivo irresistible, pero la suba del dólar parece alejar mucho más a los argentinos, según un informe del diario mendocino Los Andes.

Uno de los primeros ítems a resolver es el alojamiento. Para los primeros días de enero, en Airbnb hay disponibles departamentos con vista al mar en Reñaca, acceso a gimnasio y pileta, para cuatro personas (de una sola habitación), con un costo de U$S 70 la noche ($4,340), aunque ofrecen un descuento por estadía prolongada. Otro, también con vista al mar, gimnasio y pileta, vale U$S 101 la noche ($ 6.262), a lo que hay que sumar la tarifa de limpieza.

Pero cuando uno se aleja un poco de las playas, se puede conseguir un departamento de dos habitaciones y dos baños, con gimnasio y pileta, por U$S 37 ($ 2.294) la noche -con tarifa de limpieza de U$S 28, pero descuento de 12% por semana. O una casa de dos habitaciones para cuatro huéspedes a U$S 39 la noche ($ 2.418) y una bonificación de 10% por la semana completa.

En Booking, también para los primeros días de enero, se puede encontrar un departamento de 2 dormitorios con pileta y gimnasio en el edificio por $ 7.664 la noche; otro de tres habitaciones, para cinco huéspedes, con vista al mar, a $ 5.549 la noche; como también uno de dos habitaciones, para cuatro personas, en $ 3.341 la noche.

Para tener una referencia, en Aribnb las opciones de departamentos en Mar del Plata para cuatro personas oscilan entre los U$S 26 ($ 1.612) y los U$S 69 ($ 4.278) la noche. Y en Booking hay desde departamentos de dos habitaciones en una posada -con tres piletas y canchas de tenis, pádel y fútbol- en $ 7.021 la noche, hasta otro de 35 m2, con capacidad para 4 personas, a $ 1.823 la noche. Se debe aclarar que en las dos plataformas se deben sumar la comisión o impuestos y cargos (que elevan estos montos).

Claro que otro factor a considerar es que el viaje ida y vuelta a Viña del Mar -con un vehículo que consume 9 litros cada 100 kilómetros y al valor actual de $ 46,69 el litro de nafta súper- cuesta $ 3.362 (siempre que se llene el tanque en Uspallata a la ida y a la vuelta) más los peajes siempre caros en Chile. En cambio, ir y volver a Mar del Plata demanda $ 10.925 (a lo que hay que sumar un par de peajes). Pero una vez en el destino del vecino país conviene evitar el uso del auto, ya que el litro de nafta cuesta $ 70,14.

Alimentos

Si uno quiere abastecerse de algunos elementos para el desayuno, en el supermercado Santa Isabel la leche Surlat entera, semi o descremada cuesta $ 57,96; la mantequilla Soprole por 200 gramos, $ 187; las dos mermeladas Watt’s por 200 gramos $ 116,67; y el café Nescafé Tradición por 170 gramos $ 251,92. Y si entre los preparativos olvidó cargar la yerba para el mate, se puede conseguir la Supremo Argentina de 500 gramos a $ 167.92.

Una opción económica es llevar unos sánguches a la playa. En el mismo negocio, el pan a granel por kilo sale $ 116.67, los 250 gramos de jamón cocido $ 109,12 y el medio kilo de queso laminado $ 251,92. En tanto el agua mineral Cachantun por 1,6 litros cuesta $ 47,88 y la Coca Cola, Fanta o Sprite por 3 litros $ 179,76.

Pero si la idea es ir a comer afuera, en la web de Aquí Jaime, un restaurante ubicado frente a la playa de Concón, las machas a la parmesana, para hacer una entrada bien típica, tienen un precio de $ 831. Como plato principal, una de las sugerencias del chef es la ensalada de mariscos, de $ 2.436, y otra -para los que no pueden dejar la carne- es el lomo rústico a $ 1.083. También se puede optar por un congrio frito o grillado ($ 1.167) y elegir una guarnición que oscila entre los $ 200 y los $ 352. Una cerveza Cristal cuesta $ 235 y una gaseosa $ 227.

Siempre se puede elegir un local de empanadas de mariscos, cuyos precios oscilan entre los $ 84 y los $ 126 cada una, hasta llegar a los $ 184 las más “exóticas”. U optar por un combo del día en McDonald’s, con papas y gaseosa mediana, por $ 268 (no muy por encima de los $ 219 en Mendoza).

Ropa y electrodomésticos

La devaluación del peso también dejó en el pasado el boom de compras de los mendocinos que aprovechaban cualquier escapada y cargaban la tarjeta, e incluso viajaban exclusivamente para surtirse de ropa y accesorios para el hogar. Sin embargo, las liquidaciones aún pueden ofrecer algunas sorpresas agradables.

En la tienda Ripley se puede conseguir un jean para dama, con descuento, a partir de $ 419 o para hombre desde $ 587. Unas zapatillas urbanas para mujeres cuestan desde $ 587, unas botas en liquidación $ 1.175 y un zapato casual para hombre $ 671.

En Falabella Chile, un Smart TV Samsung Led 50” Ultra HD, en promoción, sale $ 20.159, mientras uno similar en Mendoza ronda los 45 mil; y un Smart TV Panasonic Led 65” Ultra HD cuesta $ 67.199 (aquí parten de los $ 84 mil). Y un IPhone 7 Plus de 32 GB se vende a $ 47.879 y un Moto One edición especial de 32GB en $ 9239.