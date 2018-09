Ante el seguro impacto de la devaluación en los precios, el Gobierno elaboró un programa de emergencia destinado a los sectores más vulnerables y que reciben la asistencia social. Se trata de 5 medidas cuyo eje principal es un refuerzo extra para todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Se trata de un plus de 1.200 pesos por cada hijo que se pagará en septiembre y otro de 1.500 a pagarse en diciembre. Además, la ministra de desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que habrá más fondos para comedores y merenderos escolares de todo el país.







1-Bono de la AUH. La Asignación Universal por Hijo se pagará como siempre pero los beneficiarios recibirán un adicional de $1.200 en septiembre por cada chico y $1.500 en diciembre. Esto alcanzará a unos 4,5 millones de argentinos que hoy reciben este plan. Ello se hará en paralelo al aumento de planes sociales programados para octubre. Es decir que más de un millón de familias recibirán $2.700, 600.000 familias recibirán $5.400, 278.000 familias $8.100, 105.000 familias $10.800 y 47.000 familias $13.500. En paralelo a ello, se establecerá el aumento previsto para este programa. Así, en septiembre se aumentará a $5.750 y en diciembre a $6.000.



2-Refuerzo alimentario. Se destinará fondos adicionales de refuerzo alimentario a los comedores escolares de todo el país. Es que en Desarrollo Social observan que hay un aumento de gente que recurre a los comedores en todos los colegios y centros asistenciales. Hoy, más de 1.228 comedores y merenderos reciben asistencia por parte del Estado. Unas 350.000 raciones por día entre desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.



3-Precios Cuidados. La ministra Stanley instruyó al ministro de Producción Dante Sica para ampliar de 490 a 520 productos que están contemplados en la canasta básica en la lista de Precios Cuidados. Así, más de 520 productos de la canasta básica de alimentos, limpieza y perfumería se incluirán en este plan de control de precios presente en más de 2.250 puntos de venta en todo el país. Entre los principales productos esenciales hay diversas presentaciones o marcas de yerbas, leche y derivados, fideos, arroz, aceite, polenta, galletitas, gaseosas, agua y pan. Participan del programa más de 90 empresas: Mastellone, Arcor, Danone, Bimbo, Coca Cola, Quilmes, Las Marías, Unilever, Molinos Río de la Plata, Dulcor, Pepsico, La Virginia, entre otras. Un 60% de las empresas que participan son Pymes.



4-Créditos Argenta. También se acordó con Producción ampliar la oferta y volumen de los créditos Argenta destinados a sectores bajos para acceder a electrodomésticos y otros tipos de necesidades. "Queremos seguir fortaleciendo las posibilidades crediticias, sobre todo en las clases medias y medias bajas, que por lo general acceden a empresas privadas que cobran intereses altísimos. Los créditos Argenta fueron un éxito, durante el 2017 entregamos 3.363.481 préstamos por un monto total de $69.309.072.995. En el 2018 hasta marzo se otorgaron 488.384 préstamos por un monto total de $9.949.061.0792", dijo Stanley que anunció una ampliación de estos créditos de trámite sencillo y rápido. Según datos de Anses el 55,5% de los créditos fueron destinados a arreglos en la vivienda; el 18,5% destinó el crédito al pago de deudas y el 18% lo utilizó para afrontar gastos provenientes del consumo y compra de bienes y/o servicios.





5-Transferencia de fondos. Desarrollo Social transferirá a las provincias más fondos de asistencia social tal como está contemplado en el acuerdo con el FMI.

>>Presupuesto: hoy, reunión clave

Hoy continuará el diálogo entre el Gobierno nacional y las provincias, con las que Mauricio Macri buscará definir el paquete de ajuste para luego enviar el Presupuesto 2019 al Congreso. Las deudas provinciales en dólares serán una de las claves de las negociaciones: en este momento de fragilidad de la Argentina, Macri no puede darse el lujo de tener provincias con default. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunirá con los ministros de Economía de las provincias. La cita es en la Casa Rosada.

>>Provincias con deuda en dólares

Un reciente informe de la compañía especialista de inversiones Delphos Investment detalla que las provincias con mayor deuda en dólares son Córdoba y Santa Fe, con el 99% y 95% de sus bonos. En tercer lugar aparece Chubut, con un 86% de su deuda en dólares. Más atrás se ubican Buenos Aires con el 76%; Neuquén con el 70%; y La Rioja con un 66% del total de la deuda en dólares. Entre los gobernadores con menor porcentaje de su deuda en dólares se ubican el de Chaco con un 35%; Río Negro con el 40%; y Mendoza con el 42%.

Economía calcula 42% de inflación

Las nuevas estimaciones macroeconómicas del Gobierno que se filtraron en un documento interno del exMinisterio de Hacienda -a partir de ayer Economía- calculan una inflación del 42% para este año y una caída del PBI del 2,4%. Un escenario durísimo donde los especialistas descuentan que el impacto sobre las principales variables sociales va a ser muy significativo. De hecho, el Presupuesto del año 2018 proyectaba un aumento del PBI del 3,5%, lo que marca una actualización a la baja de casi 6 puntos porcentuales.



"La caída del PBI afecta directamente al mercado de trabajo y en la medida que estas devaluaciones se van trasmitiendo a precios va a profundizar una suba de la pobreza que ya veníamos observando en 2018. La pobreza es muy elástica a las crisis, por ende es esperable que suba mucho en estos momentos", explicó el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Eduardo Donza.



De esta manera se estaría revirtiendo la tendencia positiva que se observó durante 2017. En el primer semestre de este año los salarios cayeron en promedio 4,3% en términos reales, producto de una suba nominal del 23,9% contra una inflación interanual que en ese momento se ubicaba en 29,5%, lo que infiere que al llegar al 42% la inflación no hará más que intensificar la pérdida del poder adquisitivo. En el primer semestre de este año ya se perdieron 106.200 empleos registrados.

---------------------------

Nuevo Gabinete

>¿Stanley, vice?

Carolina Stanley fue la gran ganadora del recambio de gabinete y ya se perfila como la candidata a vice de Mauricio Macri para 2019. La ministra de Desarrollo Social se mantuvo al margen de las furiosas negociaciones que la mesa chica del PRO tuvo a lo largo del fin de semana. Pocas cosas seducen a Macri tanto como un subordinado que no "opera" para mejorar su posición o perjudicar la de otro. En esta línea se ubica Carolina Stanley.

>El mensaje de Carrió al club del helicóptero

La diputada Elisa Carrió aseguró ayer que el Gobierno no se irá en "helicóptero" y advirtió que a ella la tendrán que "sacar muerta de la Casa Rodada", al igual que al presidente Mauricio Macri. "Le digo a los militantes golpistas que no hay helicóptero, acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile, me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco", lanzó una Carrió épica en medio de los rumores de tensión con Macri por sus tuits. Pidió al campo y pymes que "confíen en el Presidente".