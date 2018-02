Uñac acompañó a Supervielle en el corte de cintas y luego brindaron juntos por el éxito del banco en la reestructuración que encaró.

Patricio Supervielle, dueño de uno de los grandes grupo financieros del país, estuvo ayer en la provincia para la reinauguración de la sucursal del banco Supervielle y aseguró estar "entusiasmado" en profundizar los negocios aquí por las perspectivas que brinda San Juan: ""tiene números sólidos, una provincia que no está endeudada y que sigue destinando una buena parte de su presupuesto a inversiones de capital. Un modelo que la Nación debería imitar", dijo ayer a DIARIO de CUYO minutos antes de recibir a decenas de hombres de negocios, ministros y al propio gobernador Sergio Uñac que lo acompañó en el corte de cinta.



"Nos sentimos muy cómodos trabajando aquí", señaló y agregó que su intención es colaborar aportando la experiencia del grupo en fideicomisos y Sociedades de Garantías Recíprocas; garantizando recursos para pymes, en minería, agronegocios y energía; y también colaborando con el sistema de créditos que esta dando el gobierno para impulsar la economía.



Respecto a la economía nacional, el banquero se mostró optimista y cree que el sistema financiero se va a triplicar en términos reales en los próximos diez años, porque dijo que siente que hay un programa que está preocupado por reducir la inflación en forma gradual, a través de le reducción del déficit fiscal.



En ese sentido queda un largo camino por andar, de acuerdo a las cifras que mencionó: Argentina tiene la penetración más baja en la toma de créditos por parte de la sociedad en América latina, con un 16% sobre el PBI, mientras en Brasil es del 45% y Chile, del 75%.



Detalló además que Argentina es la tercera economía de América latina, y cuenta con 25 millones de tarjetas de crédito y 40 millones de cajas de ahorro, y sin embargo, tiene un sistema financiero infradesarrollado, a causa del problema inflacionario.



"La razón es que no hay ahorro, el sistema financiero no captura ahorro por la inflación endémica sufrida en las ultimas décadas y el ahorro es la materia prima de los bancos para prestar a largo plazo", dijo, pero reiteró que ese escenario va a cambiar.



Añadió que hay muchas expectativas también con el crédito hipotecario, ya que aunque aún hay escasez de hipotecas -la penetración en el país es del 0,3%, frente al 5% de Perú, 9% de Brasil y 20% de Chile-, sostiene que ese segmento crecerá veinte veces en una década. ""El mundo todavía acompaña, hay confianza en el país, y las inversiones van a venir gradualmente, tarea que no será fácil porque hay que competir con el mundo", aseguró Supervielle.



En mayo de 2016, el Grupo Supervielle, abrió el capital del banco a los mercados internacionales y en septiembre del 2017 reiteró ese procedimiento, logrando introducir 350 millones de dólares cada vez en el capital del banco. ""O sea, nuestro banco en 18 meses se ha transformado por la confianza que los inversores tienen en la Argentina", aseguró.



Leasing

12 por ciento es la participación nacional en leasing que tiene el Supervielle. Ocupa el primer puesto en ese sector.

Créditos a medida

En marzo el Supervielle lanzará una línea de crédito específica para las pymes de la construcción, que se sumará a las propuestas diferenciales para Transporte, Marcas y Franquicias, minería y vitivinicultura. Este último sector cuenta además de los créditos con una consultoría estratégica .