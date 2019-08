Freno. Hasta que se aclare el panorama, los operaciones inmobiliarias están demoradas en la provincia, como resultado de la incertidumbre económica.

El sector inmobiliario en San Juan no fue ajeno a los efectos de la fuerte devaluación de la moneda que provocó el resultado de las PASO. Al punto que el valor de los alquileres aumentó la semana pasada hasta un 7%, según dio a conocer Josefina Pantano, titular del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios. El índice tomó como referencia el ajuste de los créditos UVA para la construcción de viviendas y no la suba del dólar, que fue mucho mayor, y se da en un contexto de fuerte caída de la demanda y de un freno en las operaciones por la incertidumbre generada por los vaivenes económicos.



El ajuste se aplicará para los contratos nuevos de alquileres, pero Pantano aclaró que "para los que están en curso se van a respetar los montos pactados".



La dirigente habló de un fuerte freno en las operaciones, en particular de compra-venta de inmuebles. Y lo atribuyó a diversos factores, por ejemplo que "no hay inversores, tampoco hay capacidad de ahorro ni existe el crédito hipotecario. El que tiene recursos prefiere irse a la inversión bursátil y al dólar".



Pantano habló de la dificultad de fijar un valor a los inmuebles en la actuales circunstancias porque cuando el mercado está tan revuelto "es preferible dejar que pase la incertidumbre".



De todos modos dijo que todavía quedan algunos inversores que confían en los inmuebles como refugio. "El inmueble es un bien que cuenta con protección constitucional y que ha soportado todos los vaivenes económicos de este país", dijo la presidenta.



En cuanto a valores se trata, el alquiler de una unidad de un dormitorio en el radio céntrico oscila en los 8.000 pesos. Si se trata de un departamento con dos dormitorios la cifra trepa a entre los 10.000 a los 12.000 pesos. Una casa de barrio en el Gran San Juan, en la zona de Rivadavia o Santa Lucía, de 3 dormitorios y cochera está entre los 15.000 a 17.000 pesos en promedio.



Si de valores de los inmuebles se trata, en el mercado local un departamento de un dormitorio en el radio céntrico cuesta unos 2,2 millones de pesos en promedio. El valor de uno de dos dormitorios está entre los 2,5 a 2,8 millones de pesos. Y una casa de 3 dormitorios en el Gran San Juan oscila entre los 3,5 a 4 millones de pesos.



La dirigente dijo que el futuro en el sector dependerá del comportamiento de la demanda.

Las expensas

Otra de las preocupaciones que afectan al sector inmobiliario es el alto valor de las expensas. Según comentarios en el sector, la semana pasada en varios edificios del microcentro hubo ajuste que rondaron entre el 20 al 30%, producto de la fuerte suba de los servicios, como electricidad y gas y el sueldo del personal encargado del mantenimiento.



Se trata de montos comunes que deben afrontar todos los propietarios o inquilinos, según el caso, de un edificio de departamentos. Entre esos gastos están el sueldo del portero, las luz de pasillos y ascensores, el mantenimiento de los jardines, según el caso, y la limpieza general del edificio.



Las expensas son un gasto mensual que se suma al valor del alquiler, y que muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de arrendar un inmueble.

Índice anual

42

Es el porcentaje de incremento que estiman en la cámara que se pueden llegar a incrementar el valor de los alquileres durante este año, una cifra similar a la del año pasado. Dependerá de la marcha de la economía.