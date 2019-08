Expositores. Junto con el encuentro tuvo lugar un curso sobre Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria de la Salud a cargo de destacados disertantes sobre temas de esa especialidad.

Un informe de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) reveló que la venta de los medicamentos ya cayó al 8% por la crisis económica. El dato revela la profundización del fenómeno porque un relevamiento anterior de la misma entidad, dado a conocer en marzo pasado, la ubicaba en el -5,1%. El dato lo dio a conocer ayer la titular de la entidad, María Isabel Reinoso, quien llegó a la provincia para asistir a una jornada regional del sector.



La dirigente explicó que el problema del descenso de ventas viene asociado a la falta de cobertura de obras sociales por pérdida de fuentes de trabajo y a la caída de prepagas. Y todavía el sector no se logra recuperar. Pero, a pesar de eso, la dirigente dijo que el problema no ha ocasionado un crecimiento de cierre de locales. "Se sigue haciendo el esfuerzo para sostener el servicio", dijo Reinoso.



Junto con la reducción de las operaciones, el otro dato sobre la actividad es que en los primeros siete meses del 2019 los medicamentos se han encarecido alrededor de un 24%. "Los precios han ido acompañando la inflación", sostuvo la presidenta. Y mencionó que los factores que han incidido en esa situación han sido la devaluación junto con la suba del dólar, porque hay drogas que son importadas y también el aluminio de los blisters viene del exterior.



En el país hay unas 12.000 farmacias funcionando en la actualidad, de las cuales unas 7.000 están adheridas a la Cofa.



En cuanto a la situación local, Mauricio Barceló, titular de Colegio de Farmacéuticos de San Juan, explicó que "las farmacias en la provincia no escapan a la situación nacional" y añadió que "el panorama es difícil por la coyuntura nacional".



En San Juan funcionan unos 250 comercios del rubro y sobre la caída de ventas habló de que "cuando un paciente no puede adquirir un medicamento genera un empeoramiento de la salud porque el enfermo no sigue el tratamiento".



Sobre el cierre de locales estimó que en el último año han dejado de funcionar unas dos farmacias, pero que abrieron otras por lo que no se puede hablar de un incremento del número.



Sobre la propuesta del precandidato presidencial, Aníbal Fernández, de distribuir el forma gratuita los medicamentos a los jubilados, Reinoso sostuvo que "es una decisión política que deberá tomar el Gobierno nacional. Pero tiene que haber un equilibrio, un uso racional de los medicamentos porque no estamos de acuerdo con el sobreconsumo y los jubilados constituyen una población vulnerable".



Otro problema que la dirigente dijo que preocupa a las farmacias del país es la deuda que mantiene con el sector el Gobierno nacional por las prestaciones del PAMI. Precisó que es por las prestaciones de octubre del año pasado, y que si bien desde noviembre la obra social de los jubilados ha regularizado los pagos, todavía no paga lo que corresponde a ese mes, que asciende a unos 1.000 millones de pesos al sistema de farmacias del país. "Esa situación ha producido un fuerte impacto en la economía de las farmacias, porque se pagaron los medicamentos a las droguerías y se dispensaron a los jubilados, pero todavía no lo hemos cobrado". Sobre el caso reclamó que "necesitamos que en forma urgente el Gobierno nacional regularice la situación".



El problema se agrava, explicó la dirigente, porque los plazos de pago del PAMI rondan los 60 días y las farmacias sólo tienen 15 días para pagarles a las droguerías. "Encima no podemos obtener créditos bancarios por las altas tasas de interés", añadió.

"Necesitamos que el Gobierno nacional pague las prestaciones en tiempo y forma". MARÍA ISABEL REINOSO - Presidenta de la Cofa

Capacitación para los profesionales

Junto con el encuentro regional tienen lugar unas Jornadas de Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria de la Salud con un temario que incluye: Uso Racional de Medicamentos en Atención Primaria de la Salud, Escucha activa- Dispensación informada: Estrategias, Seguimiento Farmacoterapéutico: ¿Cómo hacerlo?, Adherencia al tratamiento: Concepto e impacto, El rol del Farmacéutico en el equipo de Salud y El adulto mayor y la polifarmacia.



Las charlas tienen lugar porque la atención primaria representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria, según sostiene la Organización Mundial de la Salud. Las exposiciones continuarán hoy en la sede de Brasil 369 Este.