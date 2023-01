La escalada del dólar blue, que ayer continuó con su espiral ascendente, tiene muy preocupados a los sectores económicos de la provincia por el efecto en los precios al punto que, por ejemplo, en la industria y el comercio admiten que no se avizora un techo al menos en el mediano plazo. En este panorama los protagonistas de los distintos rubros dicen que es difícil cuantificar el fenómeno, pero reconocen que al final el mayor impacto se da en el bolsillo del consumidor.

El blue cerró ayer su cotización a $383 según las mediciones nacionales y con el salto que dio en los últimos dos días (la suba de $2 del miércoles se suma a la de $5 del martes), ya acumula un alza de $37 en lo que va del mes. La cifra representa un aumento que supera el 10% y hay preocupación por su impacto en la inflación, ya que más empresas fijan los precios de sus productos en relación a los dólares alternativos ante las dificultades para conseguir divisas al tipo de cambio oficial. En San Juan el blue cerró ayer a $387.

En un relevamiento de este diario, el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios, habló de que en menor o mayor medida, todos los productores que se elaboran en la provincia tienen algún componente importado, que se ve afectado por el salto cambiario. "Y lo peor es que en el mediano plazo no se ve un techo", sostuvo. Agregó que "no existe un solo sector en la actividad económica local que no resulte afectado por la suba del dólar y no se anticipan cambios en el futuro cercano".

Entre las razones de la actual situación y detrás de la mayor presión sobre el tipo de cambio aparece, según los analistas, la fuerte emisión monetaria de diciembre y la demanda de turistas que viajan al exterior. Al mismo tiempo, aumenta la preocupación en el Gobierno nacional por las dificultades crecientes del Banco Central para mantener su nivel de reservas, sobre todo por el menor ingreso de dólares que habrá en 2023 a causa de la sequía que afecta a todo el país.

El sector comercial también resulta afectado por la situación. Mario Gee señaló desde la Cámara de Supermercados de San Juan que la última escalada del dólar todavía no ha impacto en los precios de los comestibles, pero que habrá que ver qué pasa en febrero. Desde la Cámara de Comercio de Caucete, Luis Agulles mencionó que cada vez que hay un reacomodamiento del valor de la moneda norteamericana impacta primero en rubros como lácteos y gaseosas.

Desde la Federación Económica, Dino Minnozzi habló de la fuerte incidencia en muchos productos que tienen componentes importados. Y lanzó una crítica a la falta de medidas al expresar que "acá el sacrificio lo está haciendo la gente, pero el único que no hace el ajuste es el Gobierno".

El viñatero Juan José Ramos, desde el sector agrícola, manifestó que "en el campo hay muchos insumos atados al comportamiento del dólar". Y citó los casos de los agroquímicos y fertilizantes.

Desde el sector de las ferreterías, Luciano Guglielmini, de Solimin, señaló que ese sector es otro de los afectados por la suba del dólar y por eso manifestó la preocupación del sector.

Carlos Otto, desde la Asociación de Propietarios de Farmacias, explicó que en esa actividad siempre habrá un impacto de una u otra manera en los costos de los medicamentos y mencionó los casos de blisters y envases de los remedios, que tienen insumos importados.

Los repuestos de autos tampoco escapan al panorama, como lo consignó Carlos Alejos, con taller de autos en Capital.

En San Juan

387 Es el valor en pesos al que trepó ayer en San Juan el dólar blue. Son cuatro pesos más que el valor registrado en los centros financieros de Buenos Aires.

La inflación

Los datos preliminares de enero muestran que el índice de precios subirá un nuevo escalón, tras haber marcado 5,1% en diciembre. Las estimaciones de las consultoras que miden la evolución de la inflación y que más se acercan al dato del Indec, marcan un piso de prácticamente 5,5%, que podría terminar más cerca de 6% dependiendo el comportamiento de algunas variables en la última semana del mes.

El aumento de la brecha incrementa la expectativa de devaluación futura y también provoca más remarcaciones de aquellos que se quieren cubrir. La falta de insumos importados por la escasez de dólares sólo agrava los problemas.

Las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) calculan que la inflación de 2023 volverá a rozar el 100%, lejos del pronóstico de 60% que el Gobierno fijó en el Presupuesto 2023.