Disponibilidad. Una de las líneas de crédito que puso en marcha el gobierno sanjuanino fue para la cría y engorde de ganado.

Luego de las jornadas frenéticas de días atrás, provocadas por la escalada del dólar y la fuerte suba de las tasas de interés, en el gobierno sanjuanino tuvieron que frenar el otorgamiento de nuevos créditos para el sector productivo, aunque seguirán los desembolsos de los ya concedidos. "Vamos a esperar a ver cómo se comporta el mercado", explicó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. En líneas generales se trata de tres grandes grupos de préstamos, los que cuentan con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la llamada línea global y los que se conceden con recursos de un fideicomiso (ver aparte).



"Tras una crisis cambiaria, con una fuerte subida de las tasas de interés y la inflación que no cede tenemos que tener prudencia porque nos puede producir un desequilibrio financiero", dijo Gattoni. Pero aclaró que quienes ya tienen líneas de financiamiento otorgadas no deben preocuparse porque se les van a seguir desembolsando los fondos con normalidad. Lo que está en stand by por ahora es la posibilidad de acceder a nuevos préstamos.



La corrida cambiaria de días atrás provocó, entre sus principales consecuencias, que la tasa de política monetaria trepara de 27,25% al 40%. En el caso del dólar, fue la variable que mayor atención concitó, con un tipo de cambio que subió un 20% y fue la moneda que más se devaluó en el mundo, según citó ayer el diario El Cronista. Al punto que la segunda moneda que más perdió fue la lira turca, con una devaluación de menos de la mitad (8,1%). En concreto, el dólar subió 4 pesos en 3 semanas y para contener la corrida el Banco Central tuvo que implementar varias medidas. Una de ellas fue subir la tasa de política monetaria, con lo cual tuvo una evolución similar la Lebac, pasando del 26,2% al 40%.



Frente a ese panorama, en el gobierno sanjuanino no les quedó otra que revisar la política de créditos para el sector productivo. Por ejemplo, la llamada línea global, tiene una tasa de interés del 9,95 anual, mientras que la tasa de política monetaria trepó al 40%. "Estamos esperando que se estabilicen las tasas. Por ahora hay mucha incertidumbre", dijo el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano. Por eso es que las líneas vigentes están frenadas y por ahora ni pensar en nuevos préstamos.



Desde la llegada de Sergio Uñac al Ejecutivo provincial, una de las principales preocupaciones del gobierno ha sido el financiamiento al sector productivo para lograr el desarrollo económico de la provincia. Y para eso una de las opciones han sido los créditos a tasas competitivas, cosa que el mercado -en general- no ofrece.



Gattoni aclaró que la opción que sí sigue en pie es el plan oficial para incentivar tanto a las empresas locales como de otros lugares para que pongan en marcha proyectos de inversión en San Juan a través de un mecanismo de entrega de certificados de créditos fiscales para el pago de impuestos. Con ese sistema se pondrá en juego un monto de 1.000 millones de pesos que la provincia dejará de percibir en concepto de impuestos y que serán puestos a disposición de las empresas.





Incentivo

9,95

Es la tasa de interés que fijó el gobierno provincial para financiar proyectos de inversión en San Juan.

Desembolsos

Desde el gobierno sanjuanino se preocuparon en aclarar que quienes ya tienen los préstamos concedidos, continuarán recibiendo los desembolsos con normalidad y que no corren ningún tipo de peligro. Lo que por ahora no hay disponibilidad es para acceder a nuevas líneas de préstamos.

>> Las líneas disponibles

Se trata de tres grandes grupos de créditos con los que el gobierno local apoya al sector productivo.



-Líneas del CFI: están destinadas a financiar proyectos turísticos, agrícolas, frutícolas, industriales y del sector artesanal. El gobierno local subsidia la tasa de interés en un 25%, con lo cual en los préstamos de hasta 100.000 pesos la tasa queda en el 5,25%, cuando era del 7%, y por montos superiores se fijó en el 10,5%, cuando era del 14%. Son con 1 año de gracia y 4 años para pagar.



- Fideicomiso: son créditos con tasa 0 para instalación de riego por goteo y construcción de pozos, con 1 año de gracia y 4 años para pagar. Son 600.000 pesos por proyecto.



Para el sector ganadero, también con tasa 0, se otorgan hasta 600.000 pesos, con 6 meses de gracia y 2 años para pagar. Está destinada, por ejemplo, para la compra de animales, corrales, bretes.



- Línea global: es un fondo de 500 millones de pesos. El destino es para proyectos de inversión destinados a la adquisición de bienes de capital y/o la construcción de instalaciones destinadas a la producción de bienes y servicios. Los beneficiarios son las personas o empresas dedicadas a desarrollar actividades productivas. La tasa para el beneficiario es del 9,95% anual y fija, subsidiada por el gobierno provincial, con una garantía que solicita el Banco San Juan. El monto máximo a financiar es de 30 millones de pesos, con un periodo de gracia de 12 meses para el capital y un plazo para devolver el préstamo de 60 meses.



Cuando se hizo el lanzamiento se explicó que estos recursos estaban especialmente destinados para la industria o el campo.