A cuánto cotiza el barril de petróleo en medio del conflicto de Medio Oriente

El barril encuentra valores por debajo de los 100 dólares.

Compartir







El precio del petróleo se aleja transitoriamente de los US$100 el barril, a partir de nuevas declaraciones que sugieren la existencia de diálogo entre Estados Unidos e Irán para una tregua en Medio Oriente.

El Brent cotiza este miércoles a US$94,5 por barril, luego de haber rozado ayer los US$100.

Los vaivenes muestran la inestabilidad de la situación en la zona de conflicto y en particular el bloqueo del Estrecho de Ormuz.__IP__