    • 25 de marzo de 2026 - 08:27

    A cuánto cotiza el barril de petróleo en medio del conflicto de Medio Oriente

    El barril encuentra valores por debajo de los 100 dólares.

    Petróleo.

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    El precio del petróleo se aleja transitoriamente de los US$100 el barril, a partir de nuevas declaraciones que sugieren la existencia de diálogo entre Estados Unidos e Irán para una tregua en Medio Oriente.

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    El precio del petróleo abrió al alza y vuelve a superar los 100 dólares por barril

    El Brent cotiza este miércoles a US$94,5 por barril, luego de haber rozado ayer los US$100.

    Los vaivenes muestran la inestabilidad de la situación en la zona de conflicto y en particular el bloqueo del Estrecho de Ormuz.__IP__

    En el plano local, además de los combustibles, los productos derivados del petróleo empiezan a acusar el impacto de la suba de precios que atizará la inflación mensual.

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