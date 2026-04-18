Alarma en el sector minero: CASEMI cuestiona las restricciones de La Rioja contra Vicuña

La Cámara de Servicios Mineros de San Juan manifestó su preocupación por la decisión de La Rioja y pidió previsibilidad para sostener inversiones.

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La Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) manifestó su preocupación ante recientes medidas adoptadas por el Gobierno de La Rioja que impactan en la actividad de la empresa Vicuña, al considerar que generan incertidumbre y afectan el desarrollo de proyectos estratégicos en la región.

A través de un comunicado oficial, la entidad advirtió que este tipo de decisiones no solo comprometen iniciativas puntuales, sino que también repercuten en toda la cadena de valor minera, un sector clave para la economía regional y nacional.

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Desde CASEMI señalaron que la falta de previsibilidad en las reglas de juego desalienta las inversiones y pone en riesgo la continuidad de proyectos en marcha, en un contexto donde la estabilidad es un factor determinante para el crecimiento sostenido de la actividad.

En ese marco, la institución expresó su respaldo a la empresa involucrada y remarcó la necesidad de avanzar en instancias de diálogo constructivo entre los distintos actores, con el objetivo de garantizar condiciones claras que permitan sostener el desarrollo del sector minero.