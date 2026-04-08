ANSES: nuevo tope para cobrar el bono de $70.000 completo en abril

La ANSES estableció nuevas condiciones para el cobro del bono extraordinario de abril 2026, con cambios en el tope de ingresos tras el aumento del 2,9% en los haberes. Según la actualización, el refuerzo de $70.000 seguirá vigente, pero su acceso dependerá del ingreso mensual dentro del esquema previsional definido por el organismo.

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El organismo previsional determinó que los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán el bono completo de $70.000 , alcanzando un ingreso total de $450.319. Este valor se convirtió en el nuevo tope para acceder al beneficio en su totalidad.

En detalle, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

El sistema de distribución del refuerzo se mantiene bajo un esquema progresivo. Quienes cobran la jubilación mínima acceden al bono completo , mientras que aquellos con ingresos superiores reciben un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

Ingresos hasta $450.319: cobran el bono total o proporcional

Haberes superiores a ese monto: quedan excluidos del beneficio

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Este mecanismo apunta a priorizar a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Calendario de pagos ANSES abril 2026

El cronograma de pagos de la ANSES comenzará el 10 de abril y se organizará según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Los haberes se abonarán junto con el bono en los casos correspondientes.

Jubilados que cobran la mínima:

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Jubilados que superan la mínima:

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas:

DNI 0 y 1: 10 de abril

DNI 2 y 3: 13 de abril

DNI 4 y 5: 14 de abril

DNI 6 y 7: 15 de abril

DNI 8 y 9: 16 de abril

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar: