ANSES: nuevo tope para cobrar el bono de $70.000 completo en abril

La ANSES estableció nuevas condiciones para el cobro del bono extraordinario de abril 2026, con cambios en el tope de ingresos tras el aumento del 2,9% en los haberes. Según la actualización, el refuerzo de $70.000 seguirá vigente, pero su acceso dependerá del ingreso mensual dentro del esquema previsional definido por el organismo.
ANSES: cómo queda el nuevo esquema del bono
El organismo previsional determinó que los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán el bono completo de $70.000, alcanzando un ingreso total de $450.319. Este valor se convirtió en el nuevo tope para acceder al beneficio en su totalidad.
En detalle, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Haber mínimo jubilatorio: $380.319
- Bono extraordinario: $70.000
- Tope de ingresos para cobrar el bono completo: $450.319
- PUAM: $304.255,44
- Pensiones No Contributivas: $266.223,52
Quiénes cobran el bono completo y quiénes no
El sistema de distribución del refuerzo se mantiene bajo un esquema progresivo. Quienes cobran la jubilación mínima acceden al bono completo, mientras que aquellos con ingresos superiores reciben un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido.
- Ingresos hasta $450.319: cobran el bono total o proporcional
- Haberes superiores a ese monto: quedan excluidos del beneficio
- Titulares de PUAM y PNC: incluidos si cumplen con el límite
Este mecanismo apunta a priorizar a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.
Calendario de pagos ANSES abril 2026
El cronograma de pagos de la ANSES comenzará el 10 de abril y se organizará según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Los haberes se abonarán junto con el bono en los casos correspondientes.
Jubilados que cobran la mínima:
- DNI 0: 10 de abril
- DNI 1: 13 de abril
- DNI 2: 14 de abril
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
Jubilados que superan la mínima:
- DNI 0 y 1: 24 de abril
- DNI 2 y 3: 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas:
- DNI 0 y 1: 10 de abril
- DNI 2 y 3: 13 de abril
- DNI 4 y 5: 14 de abril
- DNI 6 y 7: 15 de abril
- DNI 8 y 9: 16 de abril
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar:
- DNI 0: 10 de abril
- DNI 1: 13 de abril
- DNI 2: 14 de abril
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril