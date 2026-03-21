ANSES sube en abril: nuevos montos para AUH y qué pasa con Tarjeta Alimentar

La AUH tendrá un nuevo incremento en abril de 2026 tras la actualización mensual por inflación. ANSES aplicará una suba del 2,9% , lo que impactará directamente en millones de familias, mientras que la Tarjeta Alimentar mantendrá sin cambios sus valores actuales.

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Con este ajuste, la AUH pasará de $132.814 a $136.666 por hijo , aunque como es habitual, los beneficiarios perciben el 80% mensual y el resto se retiene hasta presentar la Libreta que acredita controles de salud y educación.

En términos concretos, el monto mensual directo será de $109.332 , mientras que se retendrán $27.333 para su cobro posterior. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio asciende a $447.022 , con un pago mensual de más de $357.000 .

Además, algunas provincias y zonas del país reciben un adicional por zona desfavorable, lo que eleva los montos por encima de los $177.000 totales en ciertos casos.

Un dato clave es que las familias con hijos de hasta 4 años pueden cobrar el 100% del beneficio sin retención , siempre que estén al día con controles médicos y vacunación.

Tarjeta Alimentar: sin cambios en abril

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, por lo que mantendrá los mismos valores:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Este complemento sigue siendo clave para garantizar el acceso a alimentos básicos y se deposita junto con la AUH.

En conjunto, los ingresos pueden superar los $430.000 mensuales en familias con tres hijos, considerando ambos beneficios.

Otros extras que suman al ingreso

A la actualización de la AUH ANSES se suman otros programas como el Complemento Leche, que en abril rondará los $51.547, y la Ayuda Escolar, que se paga una vez al año al inicio del ciclo lectivo.

En este contexto, el esquema de actualización mensual busca acompañar la inflación, aunque el desafío sigue siendo sostener el poder adquisitivo de las familias más vulnerables.