CAPRIMSA y CAME debaten el balance del año minero, con perspectivas para el futuro

En el Museo de Bellas Artes, con el auditorio lleno, los socios de la cámara se encontraron con analistas y referentes de operadoras.

CAPRIMSA decidió reunir a sus socios en un encuentro que es la primera actividad oficial del área minera de CAME en San Juan. Durante el evento la discusión se concentró en la actualidad del sector y también cuales son las perspectivas.

En el inicio del evento dio la bienvenida Fernando Godoy, presidente de CAMPRIMSA, quien celebró la gran convocatoria y contó que hubo empresas no pertenecientes a la cámara querían sumarse, pero la capacidad del auditorio limitó estas intenciones.

La primera charla estuvo a cargo de Ernesto Cussianovich, director de Poliarquia y analista referente del sector minero. El académico aseguró que asi como el litio y el cobre construyeron una nueva imagen de la minería, ahora es el metal conductor el de mayor relevancia.

Según dijo, hay todavía desafíos para el sector, como que tendrá que adaptar el debate público "de una sociedad acostumbrada al ciclo anual del sector agroexpoetador a los tiempos de mediano plazo de la minería". En este contexto los casos como el de San Juan serán clave para construir estos consensos