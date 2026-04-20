Con exportaciones récord, la balanza comercial de marzo arrojó un superávit de más de US$2.500 millones

Por una fuerte suba interanual de las exportaciones, que marcaron un nuevo récord, en marzo de 2026, la balanza comercial alcanzó un superávit de 2.523 millones de dólares . De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con este resultado se consolida una tendencia de 29 meses consecutivos con saldo positivo. El valor total del intercambio comercial, que suma exportaciones e importaciones de bienes, ascendió a 14.766 de dólares , lo que implicó un incremento del 16,6% .

Durante el tercer mes del año, las exportaciones sumaron 8.645 millones de dólares, registrando una suba del 30,1% en comparación con marzo de 2025. “Este ascenso fue impulsado por un alza de 25,3% en las cantidades exportadas, y en los precios de 3,9% . La serie desestacionalizada se elevó 19,8% y la tendencia-ciclo, 1,2% en comparación con el mes anterior”, explicó el Indec.

El ministro de Economía, Luis Caputo , destacó en su cuenta oficial de X que durante el tercer mes del año, las exportaciones de bienes “a lcanzaron un nuevo récord histórico ”. “Asimismo, se registró un récord de exportaciones de Combustibles y Energía, alcanzando un superávit comercial energético de 1.090 millones de dólares , el mayor de la historia para un mes individual”, subrayó el titular del Palacio de Hacienda.

Por el lado de las compras al exterior, las importaciones totalizaron 6.122 millones de dólares , lo que implicó un incremento interanual de apenas el 1,7% . “Esta suba se atribuyó a la suba de los precios de 5,8% , ya que las cantidades disminuyeron 3,7% . La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron un incremento de 0,4% y 0,2% respectivamente, en comparación con febrero de 2026″, precisó el Indec.

Durante el período analizado, todos los sectores exportadores presentaron incrementos en comparación con el mismo lapso del año previo. La mayor suba fue de Productos Primarios con 56,2% a partir de 845 millones de dólares . En este grupo, los volúmenes exportados crecieron 62,7% , mientras que los precios cayeron 3,8% . Dentro de esta categoría, los cereales sobresalieron con un aumento de 421 millones de dólares .

Las Manufacturas de Origen Industrial sumaron 2.401 millones de dólares, lo que equivale a un alza del 26,4% en la comparación interanual. Tanto las cantidades como los precios subieron 13,6% y 10,8%, respectivamente.

El rubro Combustibles y Energía marcó un récord al alcanzar los USD 1.235 millones, con un crecimiento de USD 232 millones respecto de marzo de 2025, es decir, una variación del 23,2%. Este resultado estuvo vinculado principalmente al mayor envío de carburantes y petróleo crudo. El volumen exportado subió 29,1%, aunque los precios bajaron 4,5%. Si bien el precio internacional del petróleo crudo muestra una tendencia al alza, los valores reportados para marzo se corresponden con operaciones aduaneras iniciadas hasta 45 días antes de la fecha de exportación.

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario alcanzaron los USD 2.659 millones, lo que implica la mayor contribución, pero un aumento del 18,9% frente al mismo período del año anterior (USD 423 millones más). En este caso, los precios subieron 9,7% y las cantidades, 8,5%.

En marzo, las importaciones sumaron USD 6.122 millones, lo que implicó un aumento de 1,7%, equivalente a USD 103 millones más que en el mismo mes de 2025. Los precios se incrementaron 5,8% y las cantidades descendieron 3,7%. El rubro con mayor crecimiento fue Resto, que agrupa bienes ingresados por servicios postales (courier), con una suba interanual de 105,9%. El agregado que más ascendió porcentualmente y en mayores valores absolutos fue alimentos y bebidas básicos fundamentalmente para la industria, con 61,7% y USD 171 millones, respectivamente.

Las compras de Vehículos Automotores avanzaron 17,3%, lo que significó USD 68 millones adicionales. Las cantidades subieron 26,4% y los precios cayeron 8,8%. Las importaciones asociadas a Bienes Intermedios alcanzaron los USD 2.177 millones y registraron un alza de 10,2% respecto de marzo de 2025. Las cantidades aumentaron 9,2% y los precios 1,2 por ciento.

Los Bienes de Consumo lograron una variación positiva de 6,6%, equivalente a USD 57 millones más, en comparación con el mismo período del año anterior. Las cantidades crecieron 4,0% y los precios 2,8%. En Bienes de Capital, se verificó un incremento de 4,5% y USD 52 millones, asociado a un aumento de 8,0% en los precios, ya que las cantidades bajaron 3,1 por ciento.

El rubro Combustibles y Lubricantes experimentó una baja interanual de USD 91 millones y una caída de 38,5%, por la disminución de 31,0% en los precios y 10,2% en las cantidades. Por último, las compras de Piezas y Accesorios disminuyeron 18,1%, con una reducción de USD 240 millones frente a igual mes del año anterior. Las cantidades descendieron 28,1% y los precios subieron 14,3 por ciento.

Brasil se mantuvo como el principal socio comercial de la Argentina, el saldo fue superavitario/deficitario en USD X millones. Las exportaciones hacia el vecino país subieron/cayeron X% (USD X millones), mientras que las importaciones desde ese destino subieron/cayeron un X% (USD X millones).