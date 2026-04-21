Conflicto por Vicuña: un intendente riojano, preocupado por el empleo local pero reconoce que la prioridad es de San Juan

"Si la mina está enclavada en San Juan, indudablemente que se van a respetar las leyes de San Juan, no de La Rioja", destacó.

El intendente riojano, Hugo Páez, expresó su preocupación por el impacto laboral que podría generar el conflicto en torno al proyecto minero Vicuña, aunque fue claro al señalar que, desde el punto de vista legal, la prioridad en la contratación corresponde a la provincia de San Juan.

En diálogo con Radio Sarmiento, el jefe comunal del departamento General Felipe Varela, de La Rioja, sostuvo que la principal inquietud en su comunidad pasa por la continuidad de las fuentes de trabajo, especialmente en la localidad de Guandacol, considerada zona de influencia del proyecto.

“Allí hay unas 140 personas que trabajan vinculadas a la actividad y muchas más que dependen indirectamente. Si esto se frena, la situación se vuelve muy difícil”, advirtió. Páez explicó que la economía de la región atraviesa un contexto complejo, con una fuerte caída de actividades tradicionales como la vitivinicultura y el turismo, lo que agrava el escenario laboral. “Estamos teniendo serios problemas de empleo y pocas oportunidades”, remarcó.

En ese marco, el intendente confirmó que participó de una asamblea de trabajadores, donde se planteó la preocupación por un eventual freno en la circulación por la ruta 506, clave para el acceso al proyecto. Los manifestantes reclaman garantías laborales y, en algunos casos, exigen respuestas al gobierno provincial.

Sin embargo, Páez fue contundente al referirse al reclamo de prioridad para trabajadores y proveedores riojanos: “Si la mina está en San Juan, se rige por las leyes de San Juan. El compre local es para los sanjuaninos”, afirmó. No obstante, consideró que la cercanía geográfica y el impacto económico en La Rioja justifican la expectativa de participación. “Todos nos ilusionamos con ser parte de un proyecto tan grande, pero también tenemos que prepararnos y capacitarnos”, agregó.