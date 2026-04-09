Construcción: leve caída en febrero pero estabilidad en el arranque del 2026

La construcción registró una caída interanual del 0,7% en febrero, según informó el INDEC , aunque el balance del primer bimestre de 2026 evidenció un escenario de estabilidad, con variaciones mínimas en el nivel de actividad y señales mixtas en distintos indicadores del sector.

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El informe detalló que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) también registró una baja del 1,3% respecto de enero , lo que refleja una desaceleración en el corto plazo, aunque el acumulado del año mantiene un leve crecimiento del 0,3% , consolidando un inicio sin sobresaltos.

El comportamiento de la construcción se explicó por la evolución dispar de los insumos. Entre los materiales con mayor crecimiento se destacaron el resto de insumos (17%) , el hormigón elaborado (15,7%) y las pinturas para construcción (14%) , además de subas en cales, asfalto y aceros.

Sin embargo, otros productos clave registraron fuertes caídas, como los pisos y revestimientos cerámicos (-25%) , los mosaicos (-21,5%) y el yeso (-18,9%) . También retrocedieron los ladrillos huecos, el cemento portland y las placas de yeso, evidenciando un panorama heterogéneo.

En paralelo, algunos indicadores vinculados a la construcción mostraron signos de mejora. En enero, los puestos de trabajo registrados en el sector privado alcanzaron los 386.177 empleos , lo que representó un crecimiento interanual del 3,6% .

Además, la superficie autorizada para nuevas obras privadas llegó a 1.322.763 metros cuadrados, con una suba del 3,1% interanual, lo que sugiere una leve recuperación en la actividad proyectada.

Qué espera el sector de la construcción

Las expectativas empresarias relevadas por el INDEC para los próximos meses muestran un claro predominio de estabilidad. En el segmento de obras privadas, el 69,3% de las empresas prevé que la actividad no tendrá cambios, mientras que en obra pública ese porcentaje alcanza el 63,2%.

En cuanto al empleo, más del 67% de las compañías anticipa que no habrá modificaciones en la dotación de personal, lo que refuerza la idea de un escenario sin grandes variaciones en el corto plazo.

De esta manera, la construcción arranca el 2026 con una caída puntual pero con señales de estabilidad general, en un contexto donde el comportamiento de los insumos, el empleo y las expectativas marcan un equilibrio sin crecimiento sostenido ni retrocesos profundos.