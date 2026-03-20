    • 20 de marzo de 2026 - 20:05

    Consumo: suben mayoristas pero caen supermercados y shoppings

    El consumo mostró un comportamiento dispar: crecieron las ventas mayoristas, pero bajaron supermercados y shoppings, según datos del INDEC.

    El consumo mostró subas en mayoristas pero caídas en supermercados y shoppings, según el INDEC.

    El consumo mostró subas en mayoristas pero caídas en supermercados y shoppings, según el INDEC.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El consumo en la Argentina mostró señales mixtas en el arranque de 2026: mientras los mayoristas registraron una leve mejora, las ventas en supermercados y shoppings volvieron a caer. Los datos difundidos por el INDEC reflejan un escenario de cautela en los hábitos de compra.

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    En enero, las ventas en autoservicios mayoristas crecieron un 1,3% interanual, mientras que en supermercados cayeron 1,2% y en centros de compras un 0,1%, evidenciando un cambio en la forma en que los argentinos eligen dónde gastar su dinero.

    Consumo y cambios en los hábitos de compra

    El informe del organismo también reveló que, pese a la caída en volumen, las ventas en supermercados a precios corrientes alcanzaron los $2,3 billones, con una suba interanual del 25,1%, impulsada por la inflación.

    Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron carnes (49,4%), verdulería (38,3%), rotisería (32,5%) y panadería (27,2%), marcando el peso de los alimentos en el gasto cotidiano.

    En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito lideró con el 43,1% de las operaciones, seguida por débito (25%) y efectivo (17,1%), lo que refleja una creciente dependencia del financiamiento para sostener el consumo.

    Para entender cómo impactan estos cambios en la economía cotidiana, podés leer este informe completo:

    https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/analisis-del-consumo-y-la-inflacion-en-argentina-2026

    En el caso de los shoppings, las ventas alcanzaron los $5.676,8 millones a precios constantes, con una leve caída interanual. Los principales rubros elegidos fueron indumentaria (33%), patio de comidas (20,5%) y electrónica (10,7%).

    A nivel regional, la Región Cuyo mostró un incremento del 21,2% en ventas a precios corrientes, alcanzando los $36.178,4 millones, lo que marca un repunte nominal aunque condicionado por el contexto inflacionario.

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