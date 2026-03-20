Consumo: suben mayoristas pero caen supermercados y shoppings

El consumo mostró un comportamiento dispar: crecieron las ventas mayoristas, pero bajaron supermercados y shoppings, según datos del INDEC.

El consumo mostró subas en mayoristas pero caídas en supermercados y shoppings, según el INDEC.

El consumo en la Argentina mostró señales mixtas en el arranque de 2026: mientras los mayoristas registraron una leve mejora, las ventas en supermercados y shoppings volvieron a caer. Los datos difundidos por el INDEC reflejan un escenario de cautela en los hábitos de compra.

En enero, las ventas en autoservicios mayoristas crecieron un 1,3% interanual, mientras que en supermercados cayeron 1,2% y en centros de compras un 0,1%, evidenciando un cambio en la forma en que los argentinos eligen dónde gastar su dinero.

Consumo y cambios en los hábitos de compra El informe del organismo también reveló que, pese a la caída en volumen, las ventas en supermercados a precios corrientes alcanzaron los $2,3 billones, con una suba interanual del 25,1%, impulsada por la inflación.

Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron carnes (49,4%), verdulería (38,3%), rotisería (32,5%) y panadería (27,2%), marcando el peso de los alimentos en el gasto cotidiano.

En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito lideró con el 43,1% de las operaciones, seguida por débito (25%) y efectivo (17,1%), lo que refleja una creciente dependencia del financiamiento para sostener el consumo.