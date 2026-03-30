Créditos ANSES 2026: montos, cuotas y quiénes pueden pedirlos

Los créditos ANSES 2026 volvieron a estar disponibles con montos de hasta $1.500.000 , dirigidos a jubilados , pensionados y beneficiarios sociales. El programa busca ofrecer financiamiento accesible , con tasas más bajas que el mercado y cuotas que no superen el 30% de los ingresos, en un contexto económico complejo.

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Los créditos ANSES 2026 están destinados a distintos grupos que cumplan con ciertos requisitos de ingresos. Entre los principales beneficiarios se encuentran jubilados y pensionados del SIPA , titulares de AUH, AUE y Pensiones No Contributivas.

También pueden solicitarlos trabajadores de casas particulares registrados y monotributistas de categorías A a D , ampliando el alcance del programa. El objetivo es evitar el endeudamiento en el sistema informal , donde las tasas suelen ser mucho más elevadas.

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Montos, cuotas y tasa de interés

El monto máximo de los créditos ANSES 2026 es de $1.500.000, aunque puede ajustarse según el Salario Mínimo Vital y Móvil. Las cuotas pueden extenderse hasta 48 meses, permitiendo una devolución más flexible.

En cuanto a la tasa, se calcula en base a la TAMAR más 10 puntos porcentuales, lo que garantiza condiciones más favorables que los créditos bancarios tradicionales. Además, las cuotas no pueden superar el 30% del ingreso mensual, protegiendo la economía familiar.

Cómo pedir el crédito desde Mi ANSES

Solicitar los créditos ANSES 2026 es un trámite 100% online a través de la plataforma oficial. El primer paso es ingresar con CUIL y clave de seguridad social en el sitio web del organismo.

Luego, el sistema permite consultar el monto disponible, elegir el plazo y completar el formulario, donde se detallan los datos personales y condiciones del préstamo. En algunos casos, se deberá adjuntar documentación adicional, como comprobantes de ingresos.

Finalmente, tras enviar la solicitud, ANSES evalúa el pedido y acredita el dinero en la cuenta bancaria declarada, mientras que las cuotas se descuentan automáticamente del haber o asignación.

Líneas disponibles según cada beneficiario

Dentro de los créditos ANSES 2026, existen distintas líneas según el grupo:

Jubilados y pensionados : hasta $1.500.000, con descuento directo del haber.

: hasta $1.500.000, con descuento directo del haber. PUAM y Pensiones No Contributivas : mismas condiciones que jubilados.

: mismas condiciones que jubilados. AUH y AUE: montos menores, ajustados a ingresos.

Este esquema permite adaptar el crédito a cada realidad económica, facilitando el acceso sin generar sobreendeudamiento.