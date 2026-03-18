Desocupación en San Juan: el dato clave que la deja mejor posicionada que otras provincias

La desocupación en San Juan y Cuyo se mantiene por debajo del promedio nacional, aunque el país ya suma más de 1,6 millones de personas sin trabajo.

La desocupación en San Juan y la región de Cuyo se ubica entre las más bajas del país, según el último informe del Indec, que mostró un panorama desigual a nivel nacional. Mientras algunas zonas superan el 8%, el promedio regional se mantiene en 4,9%, por debajo del 7,5% nacional, en un contexto donde más de 1,6 millones de personas están sin empleo.

Desocupación en San Juan: cómo está frente al país Dentro del mapa nacional, la desocupación en San Juan se inscribe en la realidad de Cuyo, que presenta niveles moderados en comparación con otras regiones más afectadas. El informe destaca que el Gran Mendoza registra la tasa más alta dentro del área con 6,7%, mientras que el Gran San Luis muestra uno de los mejores indicadores del país con apenas 1,5%.

En contraste, el Gran Buenos Aires lidera el ranking de desempleo con 8,6%, seguido por la región Pampeana con 7,7%, donde ciudades como Mar del Plata, Gran La Plata y Gran Córdoba rozan los dos dígitos.

A nivel nacional, el informe del Indec revela que el desempleo creció en la mayoría de los aglomerados urbanos durante el último año, aunque hubo excepciones. En total, 14 de las 31 ciudades relevadas lograron mejorar sus indicadores, aunque en su mayoría se trata de localidades de menor tamaño.

Entre los datos más llamativos, el Gran Mendoza también figura entre los aglomerados con mayor crecimiento del desempleo en cantidad de personas, con 10 mil nuevos desocupados en el último año, lo que enciende alertas en toda la región.