El calendario de pagos de ANSES del 9 al 13 de marzo: quiénes cobran esta semana

La ANSES inicia esta semana el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 , con acreditaciones para jubilados , pensionados y titulares de asignaciones sociales. Durante los primeros días cobrarán beneficiarios con DNI terminados entre 0 y 4 , según el cronograma oficial establecido por el organismo previsional.

ANSES: quiénes cobran la Ayuda Escolar 2026 y cuánto se paga por hijo

ANSES: aumento del 2,88% en AUH y SUAF desde marzo

El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo ( AUH ), Asignación por Embarazo ( AUE ), asignaciones familiares, asignaciones de pago único y la prestación por desempleo . Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del DNI , lo que permite distribuir los pagos a lo largo del mes.

Para la primera semana del calendario de ANSES , los pagos se realizarán según la terminación del documento.

Durante estos días comenzarán a cobrar jubilados con haberes mínimos, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de asignaciones sociales .

DNI terminado en 4: 13 de marzo de 2026

DNI terminado en 3: 12 de marzo de 2026

DNI terminado en 2: 11 de marzo de 2026

DNI terminado en 1: 10 de marzo de 2026

DNI terminado en 0: 9 de marzo de 2026

Aumento y bono extraordinario

Las prestaciones que paga ANSES durante marzo llegan con un aumento del 13,17% por movilidad, correspondiente al primer trimestre del año. Este incremento impacta directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, como la AUH y la Asignación por Embarazo.

Además, el Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado principalmente a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos.

El refuerzo alcanza a:

Jubilados que cobran la jubilación mínima

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez

Madres de siete hijos o más con pensión no contributiva

Con el aumento y el bono, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán alrededor de $439.600,88 en marzo, según los cálculos oficiales.

Otras prestaciones y fechas importantes

Dentro del calendario también se incluyen Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares del sistema SUAF y la Asignación por Embarazo (AUE), que se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

En el caso de la Prestación por Desempleo, los pagos comenzarán a partir de la segunda quincena del mes.

Fechas de cobro para desempleo:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Por otro lado, la asignación por maternidad se abona el 9 de marzo, independientemente de la terminación del DNI, mientras que la asignación prenatal comenzará a pagarse el 13 de marzo para DNI terminados en 0 y 1.