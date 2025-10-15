El dólar blue saltó y la brecha tocó el nivel más alto del mes: en San Juan subió $40 y cerró en $1.500 La moneda estadounidense volvió a subir su valor. Su cotización en San Juan.

El dólar blue subió $30 este miércoles 15 de octubre y cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 5,1%. En San Juan en tanto cerró el miércoles en $1.400 para la compra y $1.500 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 15 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $20 (+1,5%) y cerró a $1.380.

Valor del MEP hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar MEP opera a $1.442,01 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 4,5%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.459,02 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.826,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.449,56, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 15 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.282, según Binance.