El dólar mayorista encadenó su segunda suba al hilo y tocó un máximo de cuatro meses

El dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva en el segmento mayorista este lunes y alcanzó su nivel más alto desde el inicio de febrero . El pasado viernes, fue la primera vez en el año que la cotización encadenó tres incrementos semanales al hilo, en un contexto de depreciación de las monedas regionales.

El dólar mayorista volvió a subir, tocó un nuevo máximo desde febrero y superó al blue: a cuánto quedó en San Juan

El tipo de cambio oficial avanza $6,5 a $1.446,5 para la venta a nivel mayorista. Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó a $1.773,23, con una brecha del 22,6%. En el segmento de contado se superaron los u$s427,5 millones.

En esa misma línea, los contratos de futuros operan con mayoría de subas por hasta 0,3% en los tramos de 2026. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.460,5 para fines de junio y a $1.633 para el cierre de diciembre. En total, se operaron unos u$s806 millones en la jornada.

El dólar minorista subió $5 a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.904,5. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.464,30 para la venta.

A su vez, entre los paralelos el contado con liquidación (CCL) trepó 1% a $1.527,55 y el MEP lo hizo 0,6% $1.467,09. La brecha entre el CCL y el mayorista se ubica a 5,6%.

A cuánto cerró el dólar blue en San Juan

El dólar blue, en tanto, subió $10 a $1.445, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. En San Juan la semana arrancó con $1.380 para la compra y $1.480 para la venta.

Desde Puente destacaron que el BCRA compró u$s437 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en la última semana. El saldo comprador acumulado en el año es de u$s10.185 millones, mientras que las reservas brutas totalizan u$s47.867 millones.

En mayo de 2026, los ingresos tributarios subieron en términos reales en torno al 2% interanual, tras totalizar una recaudación de $21,5 billones. "Se trata del primer mes de expansión real interanual en diez meses. En términos nominales, el incremento de los ingresos fue de 35,6% interanual", destacaron.

Fuentes del mercado señalaron que continúa el gradual deslizamiento del dólar mayorista, en un contexto de sobreoferta de divisas, que le permiten a la autoridad monetaria continuar su proceso de acumulación de reservas.