El dólar oficial registró la mayor caída semanal en dos meses y el dólar blue continuó en calma

El dólar oficial prolongó su tendencia bajista y registró la mayor caída semanal en dos meses , tras hilvanar su quinto retroceso consecutivo este viernes. Este escenario consolida la pax cambiaria durante el primer cuatrimestre de 2026 y deja al dólar mayorista casi $110 más barato que el valor del contado con liquidación (CCL) , que muestra mayores signos de volatilidad.

El dólar oficial se mantuvo por debajo de los $1.400, mientras el dólar blue sigue sin movimientos en San Juan

El dólar oficial profundizó su baja y acumula una caída de $13 en la semana: el dólar blue en San Juan, sin cambios

El tipo de cambio mayorista cayó a los $1.370 y acumuló una caída de $24 (-1,7%) en la semana, la mayor desde mediados de febrero. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que hoy fue de $1.671,07, alcanzó el 22%, su nivel más alto desde junio de 2025. El volumen operado de contado superó los u$s565,2 millones.

Los contratos de dólar futuro operan bajas generalizadas de hasta el 0,9% . El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de abril será de $1.387,5.

A nivel minorista, el dólar cotiza a $1.355,31 para la compra y $1.405,95 para la venta en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA) . En el Banco Nación (BNA) cae $5 a $1.400 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista , equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.820.

Entre los paralelos, el dólar blue retrocedió a $1.385 para la venta . Mientras que en San Juan el billete estadounidense continuó en calma: se comercializó en $1.330 para la compra y $1.430.

Por su parte, el dólar MEP bajó 0,2% a $1.417,98 y la brecha contra el mayorista es de 2,8%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) ganó 0,4% a $1.483,19, con un spread del 7,7% frente a la cotización oficial.

En este contexto, los analistas del mercado volvieron a recortar sus proyecciones para el tipo de cambio en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA. Las estimaciones indican que el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 en diciembre de 2026, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%, no solo por debajo de previsiones anteriores sino también muy inferior a la inflación proyectada para el año (29,8%).

Las reservas del BCRA volvieron a ser positivas

En paralelo, el Banco Central ayer mantuvo su estrategia de intervención en el mercado de cambios. La entidad compró u$s93 millones en el MLC, acumulando 61 ruedas consecutivas con saldo positivo.

Se trató la mayor cifra desde el 7 de febrero de 2025. Así, acumula u$s582 millones en lo que va de abril. En lo que va del año, las compras superan los u$s4.581 millones, mientras que las reservas brutas crecieron en u$s174 millones hasta alcanzar los u$s44.442 millones.

Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la mejora respondió en parte a las compras del BCRA en el MLC y, en menor medida a un nuevo repunte en las cotizaciones internacionales, en medio de la mayor calma por la "tregua" entre EEUU e Irán.

Con este ascenso, en términos netos pasaron a un terreno positivo de u$s97 millones, según estimaciones del economista Federico Machado.