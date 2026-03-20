El INDEC difunde hoy el PBI del 2025

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este viernes el dato sobre el Producto Bruto Interno (PBI) del cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2025.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este viernes el dato sobre el Producto Bruto Interno (PBI) del cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2025.
Sobre el cierre de la semana se conocerá el crecimiento real que tuvo la economía argentina durante el último año._
El último dato, sobre el tercer trimestre, arrojó una suba del 3,3% interanual y 0,3% mensual, lo que marcó una moderada recuperación luego de la caída registrada entre abril y junio.
Con el total de los tres trimestres, el PBI acumula un crecimiento del 5,2%.
El PIB creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y mostró una leve mejora frente al período previo