El INDEC difunde hoy el PBI del 2025

El último dato arrojó un alza en la medición interanual y mensual.

El INDEC difunde este viernes el PBI del 2025

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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este viernes el dato sobre el Producto Bruto Interno (PBI) del cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2025.

Sobre el cierre de la semana se conocerá el crecimiento real que tuvo la economía argentina durante el último año._

El último dato, sobre el tercer trimestre, arrojó una suba del 3,3% interanual y 0,3% mensual, lo que marcó una moderada recuperación luego de la caída registrada entre abril y junio.

Con el total de los tres trimestres, el PBI acumula un crecimiento del 5,2%.