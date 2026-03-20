    • 20 de marzo de 2026 - 09:25

    El INDEC difunde hoy el PBI del 2025

    El último dato arrojó un alza en la medición interanual y mensual.

    El INDEC difunde este viernes el PBI del 2025

    El INDEC difunde este viernes el PBI del 2025

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    El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este viernes el dato sobre el Producto Bruto Interno (PBI) del cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2025.

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    El último dato, sobre el tercer trimestre, arrojó una suba del 3,3% interanual y 0,3% mensual, lo que marcó una moderada recuperación luego de la caída registrada entre abril y junio.

    Con el total de los tres trimestres, el PBI acumula un crecimiento del 5,2%.

    El PIB creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y mostró una leve mejora frente al período previo

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