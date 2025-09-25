El ministro Fernández recorrió obras hídricas en Calingasta El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández supervisaron obras que se concretan tras décadas de espera.

Para constatar en forma conjunta la ejecución de los trabajos a cargo del Departamento de Hidráulica, que dan respuesta a un reclamo histórico de los regantes y productores de la zona, el ministro Gustavo Fernández junto al diputado del PJ Jorge Castañeda y a miembros de la Junta de Riego realizaron una recorrida por la zona. Observaron los avances en del Canal San Guillermo, así como la obra finalizada del desarenador solicitado en una toma sobre el Río de los Patos, en la localidad de Barrial.

Al término de la recorrida Fernández destacó el encuentro con el diputado Castañeda y los regantes del departamento calingastino “con quienes venimos trabajando codo a codo por San Juan y por la gente de Calingasta”.

El ministro señaló que “lo que hemos visto, se trata de una obra demandada durante décadas y ahora, gracias al compromiso del Gobernador Marcelo Orrego, en corto tiempo la tenemos gracias al trabajo del Departamento de Hidráulica, que depende del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía”.

“La recorrida por este departamento, el más extenso de San Juan, reafirma la decisión de este Gobierno de acompañar el desarrollo productivo en conjunto con los referentes locales y con dirigentes de distintos espacios políticos”, indicó Fernández.

El ministro Fernández estuvo también acompañado por al secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno.