El petróleo retrocedió pese a la tensión en Medio Oriente: qué pasó con el Brent y el WTI

Los precios del petróleo terminaron este martes con bajas, aunque lograron recuperar parte del terreno perdido durante la jornada, después de que representantes de Estados Unidos e Irán mantuvieran una reunión de tres horas en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

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El mercado había registrado una caída superior a los 2 dólares por barril y llevó al crudo a mínimos de dos semanas. Sin embargo, las señales de un posible acercamiento diplomático entre Washington y Teherán moderaron el descenso y volvieron a poner el foco de los operadores sobre el futuro del suministro de petróleo en Medio Oriente.

El Brent para entrega en noviembre cerró en 99,25 dólares por barril , con una pérdida de 1,09 dólares, equivalente al 1,09%, respecto de los 100,34 dólares de la rueda anterior.

Por su parte, el WTI para octubre, cuyo contrato venció este martes, terminó en 94,99 dólares por barril , tras retroceder 1,19 dólares, un 1,24%.

La evolución de ambos contratos estuvo marcada por las señales contradictorias provenientes de Washington y Teherán. Mientras algunos anuncios alimentaron la expectativa de una salida diplomática, otros mantuvieron abierta la posibilidad de una prolongación de las tensiones y sus consecuencias sobre el mercado energético.

La reunión entre Estados Unidos e Irán que siguió de cerca el mercado

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Donald Trump sostuvo que un eventual acuerdo de paz con Irán podría llegar después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. El mandatario también advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, Washington podría “aniquilar” a Irán.

Más tarde, Trump confirmó que representantes de su gobierno mantuvieron una reunión de aproximadamente tres horas con la delegación iraní y la calificó como “muy buena”. Además, aseguró que habrá un nuevo encuentro “en un futuro muy próximo”.

La posibilidad de retomar las negociaciones generó cautela entre los inversores, que buscan determinar si los contactos representan un avance concreto o solamente una nueva instancia de diálogo en un conflicto que lleva meses de bloqueo diplomático.

Irán planteó una posible reapertura del estrecho de Ormuz

Otro de los factores que impactó sobre las cotizaciones fue una información difundida por Kyodo News, según la cual Irán habría planteado reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce la presión militar.

Un funcionario iraní confirmó posteriormente a Reuters que esa posibilidad estaba sobre la mesa, aunque condicionada también al levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos de Irán.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el mercado energético mundial debido al volumen de petróleo y otros productos energéticos que atraviesan diariamente esa vía marítima. Por eso, cualquier señal sobre una eventual normalización del tránsito puede repercutir rápidamente en las cotizaciones.

El economista sénior de Capital Economics, Hamad Hussain, consideró que los mensajes provenientes de Irán podían indicar avances en los esfuerzos diplomáticos. David Morrison, analista de Trade Nation, en cambio, llamó a mantener la cautela debido a los antecedentes de negociaciones que no llegaron a acuerdos definitivos.

Arabia Saudita aumentó el movimiento de petróleo

En paralelo a los contactos diplomáticos, también aumentó el movimiento de crudo a través del estrecho de Ormuz. Según datos de seguimiento marítimo citados por el analista Phil Flynn, Arabia Saudita llegó a movilizar unos 2,9 millones de barriles diarios por esa vía durante los últimos seis días, frente a unos 700.000 barriles diarios registrados en agosto.

Flynn señaló además que la petrolera estatal Aramco cargó alrededor de 14 millones de barriles de crudo en siete superpetroleros dentro del golfo Pérsico.

El movimiento se produjo mientras Arabia Saudita buscaba recomponer su capacidad de exportación luego de que ataques de los hutíes contra su infraestructura energética afectaran las operaciones en el puerto de Yanbu.

Tres fuentes citadas en el reporte también señalaron que el país había retomado las operaciones de su oleoducto Este-Oeste y que podía volver a exportar desde Yanbu durante este martes.

La guerra en Ucrania suma otra preocupación para el mercado energético

A las tensiones en Medio Oriente se agregan los efectos de los ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa, que mantienen bajo presión al mercado de productos refinados.

En ese escenario, Trump también se pronunció a favor de prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel, mientras que durante su discurso ante la ONU aseguró que la guerra entre Rusia y Ucrania podría terminar “más rápido” de lo que muchos esperan.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, manifestó a su vez su intención de que Trump contribuya a alcanzar el final del conflicto antes del invierno.

Así, el mercado petrolero sigue condicionado por varios factores simultáneos: las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el tránsito por Ormuz, la capacidad de exportación de Arabia Saudita y los ataques sobre infraestructura energética vinculados con la guerra en Ucrania.