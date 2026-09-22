Las compras en el exterior crecieron 71% y ya suman 855 millones de dólares en lo que va de 2026

Las compras de argentinos en el exterior continúan creciendo con fuerza y alcanzaron un nuevo nivel durante 2026. Entre enero y agosto ingresaron al país productos por US$855 millones a través de servicios postales , lo que representa un incremento del 71,1% respecto del mismo período de 2025, según un relevamiento de la consultora Analytica basado en datos del INDEC.

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El monto acumulado en apenas ocho meses quedó a solo US$39 millones de igualar todo lo registrado durante 2025 . Con este ritmo, Analytica estima que las importaciones realizadas mediante esta modalidad podrían superar los US$1.200 millones al finalizar el año , lo que marcaría un nuevo máximo.

Durante agosto ingresaron productos por US$104 millones mediante servicios postales , una cifra inferior a los US$125 millones registrados en junio, cuando se alcanzó el máximo del año, y también por debajo del resultado de julio.

De esta manera, el indicador acumuló dos meses consecutivos de descenso . Sin embargo, el nivel de actividad continúa siendo elevado: agosto se convirtió en el sexto mes consecutivo con importaciones superiores a los US$100 millones .

En la comparación interanual, las compras crecieron 13,9% frente a agosto de 2025 . El incremento fue menor al 15,5% registrado en julio y se ubicó considerablemente por debajo de las subas de tres dígitos que se habían observado durante los primeros meses del año.

La moderación responde, en parte, a un efecto estadístico. Las comparaciones actuales comienzan a tomar como referencia meses de 2025 en los que la flexibilización de las compras internacionales ya había generado un fuerte crecimiento de los envíos hacia la Argentina.

Qué productos compran los argentinos en el exterior

El avance de las importaciones se vincula con el mayor uso de plataformas internacionales y servicios de courier, que permitieron ampliar el acceso a productos adquiridos directamente desde otros países.

Entre los artículos que más utilizan este canal aparecen principalmente indumentaria y tecnología, en un contexto en el que los consumidores argentinos aprovechan las facilidades para realizar compras internacionales.

El crecimiento comenzó a acelerarse especialmente desde mediados de 2025 y se mantuvo durante todo 2026, de acuerdo con la serie analizada por Analytica.

Cómo funciona el régimen de pequeños envíos

El esquema de pequeños envíos mediante courier permite realizar compras de hasta US$3.000 por envío, siempre que los productos sean destinados al uso personal y no tengan finalidad comercial. Además, existe un límite de hasta tres unidades de una misma especie.

Para las primeras cinco compras por persona durante el año calendario, se contempla una franquicia de hasta US$400 de valor FOB por envío. Dentro de ese límite no se pagan derechos de importación ni tasa de estadística, aunque sí corresponde abonar el IVA y, cuando corresponda, los impuestos internos.

Este mecanismo modificó rápidamente el volumen de productos que ingresan al país mediante servicios postales y se convirtió en un canal cada vez más utilizado por los consumidores.

La proyección para todo 2026

Con los US$855 millones acumulados hasta agosto, las compras internacionales realizadas mediante servicios postales están a pocos meses de superar todo el volumen registrado durante 2025.

Si se mantiene el ritmo observado durante el año, la estimación de Analytica apunta a que 2026 podría cerrar con importaciones superiores a los US$1.200 millones, consolidando un nuevo máximo para esta modalidad de ingreso de productos al país.