Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en abril 2026

A partir de abril 2026, la hora de limpieza para el servicio doméstico en Argentina conserva los valores establecidos en el acuerdo paritario anterior, sin incrementos ni actualizaciones respecto a marzo. La medida responde a la falta de un nuevo acuerdo salarial y se produce en un contexto donde el personal de casas particulares afronta una estructura de remuneraciones compuesta por cifras mínimas, adicionales obligatorios y condiciones específicas para ciertas regiones del país.

El valor básico de la hora de trabajo en tareas generales, que abarca la limpieza de viviendas, se mantiene en los siguientes montos:

Estas cifras resultan de la aplicación del último ajuste salarial, implementado en febrero y marzo de 2026, y se prolongan durante abril, en ausencia de una nueva negociación paritaria.

Durante el mes de abril, el sector deja de percibir el bono extraordinario que se abonó previamente en los primeros meses del año. Así, la remuneración de las empleadas domésticas queda limitada a los salarios básicos y adicionales previstos por la normativa vigente.

El calendario laboral de abril incluye la conmemoración del Día de las Empleadas Domésticas, que se celebra el viernes 3. Las trabajadoras convocadas a cumplir tareas en esa jornada tienen derecho a recibir un pago adicional, según lo estipulado para los feriados o días conmemorativos sectoriales. Este reconocimiento refuerza la estructura de derechos vinculados a la prestación de servicios en el ámbito doméstico.

La formalización del vínculo laboral entre empleadores y personal de casas particulares constituye un requisito obligatorio para el sector. Todos los empleadores deben registrar a sus trabajadores en el sistema ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin distinción de cantidad de horas ni modalidad de trabajo. El trámite se realiza a través de la web de ARCA, utilizando la clave fiscal correspondiente. En caso de no disponer de clave fiscal, es necesario tramitarla previamente mediante la Solicitud de Clave Fiscal.

El proceso de inscripción en ARCA requiere la carga de los datos del empleado, a partir del número de CUIL. El sistema permite importar automáticamente los datos asociados a la persona, lo que agiliza la gestión para el empleador. La siguiente pantalla exhibe los datos básicos, tras lo cual el empleador debe completar los campos adicionales que figuran en el formulario.

Una vez identificada la persona, el empleador debe ingresar el domicilio del trabajador. Si ese domicilio ya está presente en la base de datos de ARCA, puede seleccionarse directamente. De no estar registrado, debe ingresarse manualmente. El siguiente paso involucra la carga de los datos laborales, que incluyen el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso y la condición del vínculo (temporal o fijo).

El sistema exige también que se señale el domicilio en el que se prestarán los servicios. Si el empleador ya declaró domicilios laborales en registros anteriores, puede elegir uno de ellos; si no, debe incorporar uno nuevo. Antes de finalizar el trámite, ARCA presenta un resumen de la información ingresada, que el empleador debe revisar y confirmar o corregir en caso de errores o inconsistencias.

El recibo de sueldo para el personal de casas particulares se genera a través de la misma plataforma, donde se consignan todos los datos laborales y personales requeridos. El documento refleja los salarios básicos, horas trabajadas, adicionales por antigüedad y cualquier otro concepto remunerativo contemplado por la normativa del sector.

El esquema salarial del empleo doméstico incluye la remuneración básica mínima para cada categoría, adicionales obligatorios y posibles incrementos según la región donde se presten los servicios. Para quienes desarrollan tareas generales, el valor por hora se ubica en $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro. El cálculo del salario mensual para jornadas completas se obtiene multiplicando el valor horario por la cantidad de horas establecidas para la categoría.

El adicional por antigüedad representa un 1% extra sobre el salario por cada año trabajado con el mismo empleador. Este componente se incorpora automáticamente al salario mensual o por hora, siempre que la relación laboral muestre continuidad comprobable. La normativa exige la suma de este porcentaje como parte del salario, lo que reconoce la trayectoria de las trabajadoras en el sector.

El adicional por zona desfavorable implica un aumento del 30% sobre el salario mínimo para quienes prestan servicios en determinadas regiones del país. Esta cobertura rige en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires. El objetivo de este adicional es equilibrar el costo de vida y las condiciones de acceso en zonas alejadas o con características particulares.