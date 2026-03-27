Exportadores sanjuaninos apuestan por productos de mejor calidad para ganar mercados

Durante el mega evento deportivo Ironman hubo un espacio dedicado especialmente a los negocios , que contó con el apoyo de DIARIO DE CUYO . Uno de los temas centrales que discutieron fue cómo generar más exportaciones y los referentes dijeron que es la calidad lo que marca el mayor diferencial.

En la primera mesa hubo exportadores de productos vitivinícolas, mineros, pistachos, alimentos y bebidas alcohólicas como destilados. Todos coincidieron en que hay desafíos a la hora de llegar a nuevos mercados y abrir caminos con producción sanjuanina.

Estos problemas se deben especialmente a que en los mercados externos hay distintas franjas de potenciales clientes y todas tienen condiciones distintas para ingresar. A grandes rasgos, hay dos mercados distintos fuera del país: los de grandes volúmenes, donde la competencia suele ser por el precio y la capacidad productiva y el de productos de mayor calidad, donde se puede ofrecer un mejor precio.

Uno de los exportadores explicó que hasta hace algunas décadas San Juan apostó por el primero de estos para el vino, pero ese esquema salió mal. La cadena de valor ponía su esfuerzo en vender muchos litros, tanto afuera del país como al mercado interno, y hoy esta demanda cayó, complicando la sustentabilidad del sector.

Frente a esto, los emprendedores coincidieron en que la alternativa que mejor funciona es la de apostar por otras formas de comercializar. Explicaron que las herramientas como cluster, acuerdos y herramientas para llegar con las primeras muestras a otros países con menores costoso son clave para el crecimiento.

Gustavo Platero, propietario de la cadena de café y alfajores Tres Cumbres, contó que debieron innovar para poder llegar a nuevos mercados. Recordó que lograron exportar a Chile el primer cargamento este verano después de modificar el alfajor clásico para que sea más apto a los paladares del país vecino.

También estuvo Leopoldo Bravo, que es parte de la empresa SolFrut que se dedica a la exportación, entre otros productos, de pistachos, dijo que “si no se ingresa con buena calidad no hay mercado e incluso con el oro verde, pueden pagar la mitad de precio”.

Entre los puntos que remarcaron estuvo también sostener los planes de exportación incluso cuando no dan con el mercado todavía. El productor de pistachos dijo que en la actualidad Argentina todavía no es un vendedor al mundo que esté entre los primeros en colocar este fruto seco, debido a que es un sector incipiente. Aun así, anticipó que las 6.000 a 7.000 hectáreas que están por entrar en producción “el 90% van a ser para mercados externos, lo que va a permitir diversificar la economía de la provincia y ayudar en la reconversión de la vid”.

Además de las charlas sobre exportadores, donde se relataron los casos de éxito, el espacio de negocios del Ironman permitió rondas y mesas de debate sobre otras apuestas de la producción provincial. Hubo representantes de todos los sectores económicos de la provincia, incluidos industriales y productores mineros.

Entre los referentes que se subieron al escenario de la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario estuvo Raúl Cabanay, gerente de Caleras San Juan. El empresario mostró frente al público la última apuesta de la calera, la más importante de capitales nacionales que opera en la provincia: su apuesta por la minería verde. Es que la empresa inauguró recientemente su parque solar y anunció que volverá a invertir, para lograr una huella de carbono cada vez más verde.

Alfajores sanjuaninos en Chile

Gustavo Platero habló en exclusiva con DIARIO DE CUYO tras la charla enfocada en la exportación de pymes y dijo que el plan para llevar productos de la provincia a otros países es algo que “teníamos en mente desde la creación de la empresa”. Ese objetivo se cumplió este verano, cuando en enero llegaron con el primer cargamento de alfajores tradicionales a Chile.

La empresa Tres Cumbres es 100% sanjuanina y tiene entre 5 y 20 trabajadores, según el momento del año y la demanda. La exportación, contó Platero, no solo genera que se duplique el número, sino que también logró compensar los meses de bajas ventas como son los del verano.

El proceso para llegar a Chile fue largo y tuvo sus complicaciones, relató. Según dijo el mayor desafío fue dar con un sabor que disfrutarán también fuera del país. ”En Argentina el consumo de alfajores es cultural, pero en el resto del mundo no”, señaló.

Esto hacía que muchas veces la cantidad de dulce de leche fuera excesiva para los gustos de los extranjeros. Platero recordó una ocasión en la que con inversores de la India probaron una versión que tenía 10 gramos menos de relleno y que fue esta opción la que se comió por completo.

“Vi que escribía algo y cuando le pregunté qué había anotado me dijo que era el alfajor menos dulce que había probado, ahí decidimos cambiar la receta”, recordó. Así fue como llegaron a la versión adaptada al paladar de otros países, que fue la que les abrió la puerta al mercado de Chile.

También explicó que para conquistar estas nuevas plazas no solo hace falta comprender el gusto, sino también apostar por mayor calidad desde la materia prima. "En alimentos lo más importante es que lo que se usa sea muy bueno, porque se nota en el producto final y se puede competir en mercados que son más acotados, pero que pueden pagar un precio mayor", dijo.

Desde la empresa ya están planificando seguir buscando nuevos mercados y a partir de esto que el crecimiento quede en San Juan. “Todos los planes, que incluyen ampliar la producción y tomar más personal, se van a hacer en la provincia, con gente 100% de acá”, adelantó. Sus próximos objetivos, además de seguir vendiendo a Chile, es llegar a Perú y otros países del Mercosur.