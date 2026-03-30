Huevos de Pascua, una delicia que se piensa dos veces: en góndola algunas versiones superan los $35.000

El próximo domingo 5 de abril es Domingo de Pascua, y generalmente para esa fecha la gastronomía propia de Semana Santa se hace presente. Pescado, empanadas de vigilia, roscas y los tradicionales huevos de Pascua forman parte del menú, o al menos así se intenta, siempre y cuando el bolsillo lo permita. En la previa, varios son los sanjuaninos que recorren las góndolas de supermercados sanjuaninos buscando precios , ofertas y las mejores alternativas.

DIARIO DE CUYO realizó un relevamiento de precios por distintos supermercados ubicados en el microcentro sanjuanino, a modo de contar con una orientación sobre los valores que se están manejando actualmente en el mercado. Es importante aclarar que se trata de precios de referencia, por lo que se pueden encontrar opciones más económicas y también productos con valores más elevados.

Góndolas completas de papel brillante destacan en los distintos supermercados con ofertas para estas Pascuas. Una particularidad observada es que en algunos supermercados no se les destinó mucho espacio a las opciones, contando con una limitada cantidad de opciones tanto en presentación como en precio.

Del otro lado de la vereda se encuentran aquellos locales que sacaron todos sus productos a la cancha, encontrando de esta manera variedad en presentaciones, marcas, precios e incluso variedades (sumando el chocolate blanco en la partida).

Si nos ubicamos en los huevos de “primera línea”, es decir, de marcas como Ferrero Rocher (por mencionar una de las versiones que se encontraron en la mayoría de los espacios relevados), los valores son más que llamativos en comparación de un lugar y otro. Así por ejemplo la presentación de 225 gramos con 4 bombones ronda entre los $22.500 y los $37.800 , encontrando una brecha del mismo producto que supera los $15.000 de diferencia.

Misma marca, con tres bombones y una presentación premium por 137 gramos se puede encontrar desde $14.460 a $24.100. La diferencia entre un local y otro sobre el mismo producto es de casi $10.000.

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Luego tenemos las marcas populares que nunca fallan y son muy pedidas por los más pequeños, ya que suman en su interior algún juguete o similar. Nos referimos a los huevos Kinder, que abundan en dos presentaciones. La versión de 100 gramos se puede encontrar entre los $17.900 y los $21.900; mientras que el mismo producto por 150 gramos ronda entre los $24.900 y los $30.900.

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También se pueden encontrar huevos de marcas más económicas, como Toddy, Full Maní o Tokke, por mencionar algunos ejemplos. Se trata de presentaciones que superan los 100 gramos de chocolate y pueden costar entre $9.900 y los $14.000.

En la misma sintonía, pero en presentaciones más reducidas (menores a 100 gramos), la brecha de precios es mayor, encontrando opciones que van desde los $1.350 a $6.600 aproximadamente.

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Otra alternativa que es muy analizada por los consumidores que pueden pasar largos minutos parados frente a las góndolas decidiendo son las presentaciones con mini huevos. Se trata de paquetes que en su interior tiene alrededor de 10 mini huevos de chocolate. La cantidad final dependerá de la marca. Los valores oscilan entre los $4.200 y los $10.000.

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Animales de chocolate, un clásico que se repite en las góndolas

Además del tradicional huevo, figuras de animales como conejos y gallinas también se encuentran entre las opciones accesibles al consumidor.

Enfocados en los precios, se pueden encontrar gallinas por 45 gramos a $4.700 a los $6.000; mientras que los conejos están entre $3.870 y $12.200, dependiendo el valor final de la marca como del tamaño de la presentación.

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Ofertas para sumar las ventas y evitar el sobrante de mercadería, la estrategia de los comercios en Pascua

Los productos que son de ciertas festividades o temporadas que no son vendidos suelen luego ofrecerse a valores muy inferiores. Ejemplo de ello dan cuenta las góndolas que hasta la actualidad exhiben productos navideños como pan dulce, turrones, confites o budines.

Para evitar que sobrante de mercadería algunos comercios apuntaron a la estrategia de incorporar ofertas y descuentos que son más que atractivos para el bolsillo. Por ejemplo, en un supermercado ubicado en el microcentro, perteneciente a una cadena nacional, ofrece un 80% de descuento llevando una segunda unidad, siendo ideal para aquellos que compran varios huevos para la reunión familiar.

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Si bien algunos precios son algo elevados para el bolsillo, más si se quiere comprar en cantidad, la variedad de costos hace que la idea de contar con Huevos de Pascua durante Semana Santa se pueda concretar, al menos de manera simbólica. Pese a ello, no hay que olvidar que a veces también se pueden encontrar precios atractivos de la mano de emprendedores locales que aprovechan esta fecha para la venta del producto.